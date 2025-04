Prisons attaquées : François Bayrou en déplacement ce mercredi dans l’Isère avec Gérald Darmanin et Bruno Retailleau

François Bayrou se rendra ce mercredi à la prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) pour exprimer son soutien au personnel pénitentiaire. Il sera accompagné du garde des Sceaux, Gérald Darmanin, et du ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau.

Un sujet pris très au sérieux. Après les violences de ces derniers jours perpétrées à l’encontre de plusieurs établissements pénitentiaires et de leurs agents, les services de Matignon ont annoncé que François Bayrou allait se rendre ce mercredi à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, dans l’Isère.

Accompagné par le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, et le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, le Premier ministre entend rappeler le soutien du gouvernement au personnel pénitentiaire.

Plusieurs faits de violence

Cette visite du chef du gouvernement s’inscrit dans un contexte particulièrement tendu depuis la mi-avril avec de nombreuses attaques ciblées contre des prisons françaises. Le Parquet national antiterroriste (Pnat) s’est en effet saisi de multiples faits ayant visé les établissements pénitentiaires et des surveillants dans le pays.

Dans la nuit de lundi à mardi les gendarmes ont constaté qu’un drone survolait le centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier, où doivent se rendre les membres du gouvernement. Un peu plus loin, dans le même département, trois individus ont été interpellés à proximité de la maison d’arrêt de Grenoble-Varces alors qu’ils avaient des jerricanes d’essence.

Dans la nuit de dimanche à lundi, «plusieurs tirs par arme à feu et jets de cocktail Molotov ont visé des pavillons dans un lotissement en Isère, où résident plusieurs agents pénitentiaires» et «des graffitis "DDPF" ont été découverts sur place», a par ailleurs indiqué le parquet national antiterroriste.

Quelques kilomètres plus loin, à Villefontaine, commune iséroise située à proximité de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, la porte d’une maison a été incendiée et des impacts de tirs ont été découverts sur la façade, selon la gendarmerie et des sources syndicales. Une inscription «DDPF» a également été retrouvée taguée sur le domicile.

Le parquet de l’Isère a fait savoir que plusieurs enquêtes ont été ouvertes, confiées à la direction nationale de la police judiciaire. Alors que la même source précise qu’«à ce stade aucun autre élément ne peut être confirmé», le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a précisé ce mardi que «plusieurs attaques» contre des prisons «ont été dissuadées» dans la nuit de lundi à mardi.