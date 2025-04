SNCF : les grands travaux sur l'axe Paris-Orléans démarrent ce mardi

Les travaux de rénovation de l'axe Paris-Orléans vont commencer ce mardi 22 avril, pour une fin estimée à mars 2026. Au total, 70 kilomètres de voies de circulation doivent être remplacées entre Boisseaux et Les Aubrais (Loiret).

A compter de ce mardi 22 avril, la SNCF donne le coup d'envoi du «gros chantier de l'année» qui consiste à rénover entièrement 70 km de voies (rails, ballast et traverses) dans le Loiret, entre Boisseaux et Les Aubrais, au moyen d'un train-usine. Il entraînera l'interruption totale du trafic ferroviaire en journée à partir d'août et pendant plusieurs mois entre Paris et Orléans, suscitant l'inquiétude des usagers.

Pour préserver la circulation des trains de fret, selon la SNCF qui évoque «le plus gros chantier de l'année», les travaux se dérouleront en journée, sans quoi ils «dureraient plusieurs années», justifiait-elle aussi lors de la présentation du dispositif à l'automne.

Dans le détail, une phase préparatoire du chantier doit d'abord être lancée, entraînant l'interruption de la circulation des trains lors de tranches horaires comprises entre 10h et 15h, surtout à partir de mi-mai, sur cette ligne qui relie Paris à Toulouse via Orléans et Limoges (ligne POLT).

Le plus gros des perturbations est ensuite attendu à partir d'août, avec le début de la phase principale des opérations. Les coupures du trafic ferroviaire s'étaleront alors entre 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi, jusqu'à janvier, avant une fin de travaux définitive prévue au mieux pour fin mars 2026.

Une situation «très insatisfaisante»

Néanmoins, ces travaux d'envergure, notamment cette interruption totale du trafic «aurait pu être évitée», selon Jean-Noël Boisseleau, vice-président d'Urgence Ligne POLT, qui pointe une situation «très insatisfaisante».

Le collectif avait réclamé que «le trafic puisse passer sur une voie et laisser l'autre libre, c'est ce qui s'est fait pendant des décennies. Mais pour la SNCF, financièrement, ça coûte moins cher de carrément bloquer des plages horaires et d'utiliser les deux voies en même temps», a-t-il fustigé.

Pour pallier ce manque, la région Centre-Val de Loire et la SNCF ont mis à disposition des usagers un plan de transport incluant notamment le déploiement de cars, promettant un renforcement de la fréquence des trains aux heures de pointe, en dehors des périodes de coupures.

«1.000 places assises supplémentaires seront ajoutées sur les deux heures qui précédent et qui suivent les interruptions», insistait à l'automne Hélène Marquet, directrice régionale de SNCF Voyageurs, précisant que certains trains rouleront avec trois rames pour augmenter leur capacité, une nouveauté. Plus de 90% des trains TER Rémi circuleront du lundi au dimanche, a-t-elle aussi promis à l'attention des 125.000 voyageurs hebdomadaires sur les lignes régionales Rémi, sans pour autant parvenir à rassurer bon nombre de voyageurs.

«On est extrêmement mécontents, mais extrêmement mobilisés pour garantir la continuité du service et gérer le bazar», a tancé de son côté Philippe Fournié, vice-président régional délégué aux transports, qui a estimé le surcoût de ces adaptations à trois millions d'euros pour les finances régionales.