La CGT «alerte sur la dégradation des conditions de travail» et demande «une réponse à la hauteur»

Après le décès de 759 personnes en 2023, la CGT a demandé mercredi aux pouvoirs publics une «réponse à la hauteur» au sujet des risques professionnels, avant la prochaine journée mondiale pour la santé et la sécurité au travail du 28 avril.

«Le constat est glaçant». Dans un communiqué publié ce mercredi, la CGT a demandé une «réponse à la hauteur» aux autorités à propos des risques professionnels. Pour rappel, 759 personnes ont perdu la vie au travail en 2023.

Cet appel intervient cinq jours avant la prochaine journée mondiale pour la santé et la sécurité au travail. Organisée le 28 avril à l'échelle mondiale depuis 1996 à l'initiative du mouvement syndical -et par l'OIT depuis 2003- cette journée promeut la prévention des accidents et maladies professionnels qui font 2,78 millions de morts chaque année dans le monde.

Lundi prochain, à Nantes, Paris, Angers, Le Mans, la CGT organisera des rassemblements devant les hôpitaux pour «visibiliser les métiers particulièrement pénibles et accidentogènes».

En France et en 2023, il y a eu «21 décès de plus qu'en 2022, une augmentation de 2,8% en un an», selon des données publiées en décembre 2024 par l'Assurance maladie.

Une conférence organisée à Paris

Cette «aggravation alarmante demande une réponse à la hauteur» pour la CGT, qui «alerte sur la dégradation des conditions de travail et ses conséquences sur la santé des travailleurs et travailleuses» et pointe un «silence assourdissant des pouvoirs publics».

En outre «la sous-déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles, dont le montant est estimé entre 2 et 3,8 milliards d’euros, vient, par ricochet, plomber le budget des indemnités journalières maladie, réformées dernièrement par le gouvernement Bayrou au détriment des malades», poursuit-il.

La CGT a aussi dénoncé «les conséquences catastrophiques sur la santé des travailleurs et travailleuses» et la reconnaissance de la pénibilité, des «réformes successives du système de retraite», qui ont repoussé l'âge de départ à 64 ans. Une conférence sera organisée au ministère du travail à Paris à l’occasion de cette Journée mondiale, lundi prochain.