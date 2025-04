Lycée Averroès : la justice rétablit le contrat liant le lycée musulman lillois avec l'Etat

Le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du préfet de région et rétabli le contrat du Lycée musulman Averroès avec l’État, a fait savoir l'établissement ce mercredi 23 avril.

La justice donne raison au lycée Averroès. Après plusieurs mois sans subventions, la justice a décidé de rétablir le contrat du premier lycée musulman de France avec l'État, ce mercredi 23 avril, suivant les recommandations du rapporteur public, magistrat chargé d'éclairer les juridictions administratives, qui avait préconisé d'annuler la décision du préfet, faute d'éléments probants.

«L'association Averroès salue le travail minutieux de la justice, loin des polémiques politiciennes de diversion alors que Averroès subit un véritable acharnement depuis plusieurs années. C'est une décision d'apaisement et une victoire de l'État de droit», a publié le lycée sur X.

🔴 C’est avec beaucoup d’émotion que je vous annonce que le lycée Averroes gagne son procès face à l’état. Son contrat est rétabli à effet immédiat. pic.twitter.com/uOlyh2ImGD — Sefen Guez Guez (@Me_GuezGuez) April 23, 2025

Une procédure «entachée d'irrégularités»

Le lycée lillois était privé de ses subventions depuis la rentrée 2024 pour «des manquements graves aux principes fondamentaux de la République». Mais au cours de l'audience du 18 mars, le rapporteur avait contesté, point par point, la plupart des griefs avancés par la préfecture, tout en reconnaissant qu'il existait «des manquements» mais que ces derniers ne justifiaient pas «une résiliation de contrat».

Le tribunal a ainsi «annulé la décision du préfet du Nord du 7 décembre 2023» de résilier le contrat d'association, jugeant que «la condition tenant à l'existence de manquements graves au droit n'était pas remplie» et que «la procédure suivie était entachée d'irrégularités», a indiqué le tribunal administratif dans son communiqué.

Fondé en 2003, le lycée musulman Averroès est passé sous contrat en 2008, avant de devenir le principal lycée musulman de France, avec plus de 450 élèves. Jusqu'à cette suspension, le lycée lillois était loué pour l'excellence de ses résultats scolaires. Afin de pallier l’annulation des subventions, l’établissement avait alors doublé ses frais de scolarité et ne comptait plus que 270 élèves lors de la rentrée 2024.