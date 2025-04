Prisons attaquées : «65 faits ont été recensés depuis le 13 avril», selon Bruno Retailleau

Le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau a recensé 65 attaques contre des prisons ou des agents pénitentiaires «depuis le 13 avril». «Ils sont nombreux et sans doute coordonnés», a ajouté le locataire de Beauvau, assurant que les forces de l’ordre mettaient «le paquet» pour arrêter les auteurs de ces faits.

«Je ne doute pas qu’on les aura, les petites mains, comme les donneurs d’ordre». Ce mercredi, Bruno Retailleau est revenu sur les attaques répétées contre les prisons et les agents pénitentiaires.

Le ministre de l’Intérieur a recensé «65 faits depuis le 13 avril», réaffirmant son soutien aux agents. «Un tiers des départements ont connu des faits, des incendies criminels sur des établissements pénitentiaires, sur des domiciles d'agents pénitentiaires», a-t-il annoncé sur RMC.

Prisons et agents ciblés: "Nous mettons le paquet (…) avec une mobilisation considérable", assure Bruno Retailleau pic.twitter.com/LWzJOKffW2 — RMC (@RMCInfo) April 23, 2025

Un déplacement dans l’Isère

Bruno Retailleau est attendu dans l’Isère ce mercredi, accompagné du Premier ministre François Bayrou et du garde des Sceaux Gérald Darmanin. Dans la nuit de lundi à mardi, de nouvelles dégradations et incendies ont eu lieu dans ce département, mais aussi dans le Calvados et dans l’Oise.

Depuis dix jours, un groupe revendiquant la «défense des droits des prisonniers français», ou DDPF, sigle retrouvé aux abords des prisons prises pour cible, vise les établissements ou agents pénitentiaires, publiant vidéo et menaces sur la messagerie cryptée Telegram.

Le ministre de l’Intérieur a évoqué «trois pistes» : «une piste ultra-gauche, une piste ingérence étrangère et un autre narcotrafic, des narcoracailles. Quand on voit la configuration des choses, quand on voit que ça vient juste après la loi narcotrafic. Il y a un lien qui paraît assez évident mais le parquet national antiterroriste (Pnat) nous le dira mais on voit bien qu'il y a une action très très coordonnée», a-t-il encore assuré.