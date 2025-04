Prix du gaz, aides sociales, chèque énergie... : voici tout ce qui change au 1er mai

Le mois de mai 2025 marque plusieurs changements pour les Français en matière de fiscalité et d’aides sociales. Déclaration des revenus, report du chèque énergie, ou encore application de nouvelles mesures issues de la loi de finances, les évolutions sont nombreuses.

Baisse du prix du gaz

À compter du 1er mai 2025, les ménages français bénéficieront d’une baisse du prix du gaz. Le tarif du kilowattheure (kWh) diminuera de 6,4%, passant de 0,12412 euro en avril à 0,1162 euro. Cette baisse se traduira concrètement par une réduction de 5,4% sur la facture annuelle des foyers chauffés au gaz. Pour une consommation type de 11.200 kWh par an, la facture passera ainsi de 1.667 euros à 1579 euros, soit une économie de 88 euros.

Les foyers utilisant le gaz uniquement pour la cuisson et l’eau chaude ne sont pas en reste : le prix du kWh tombera de 0,1530 euro à 0,1451 euro, soit une baisse de 5,16%. En revanche, le prix de l’abonnement reste inchangé : 277,42 euros pour les foyers chauffés au gaz et 114,30 euros pour un usage limité à la cuisine et l’eau chaude. Cette évolution intervient après plusieurs mois de hausses successives

aides et allocations revalorisées

Dès le mois de mai 2025, la CAF commencera à verser les aides sociales avec les nouveaux montants revalorisés. Cette augmentation annuelle, liée à l’évolution des prix à la consommation, concerne notamment l’AAH, le RSA et la prime d’activité. Bonne nouvelle pour les allocataires : les montants ont augmenté de 1,7% depuis le 1er avril. Il faudra toutefois patienter jusqu’au 5 mai 2025 pour voir cette revalorisation apparaître sur vos comptes. Ce versement correspondra aux droits du mois d’avril, mais calculés avec les nouveaux montants.

Dans le détail, l’allocation adulte handicapé (AAH) passe à 1.033,32 euros par mois (contre 1.016,05 euros auparavant), le revenu de solidarité active (RSA) s’élève désormais à 646,52 euros pour une personne seule et enfin la prime d’activité atteint 633,21 euros pour les bénéficiaires concernés.

Fin de déclaration de revenus dans quelques départements

Depuis le 10 avril 2025, la campagne de déclaration des revenus est lancée. Mais attention : la date limite dépend de votre département de résidence. Si vous habitez dans un département numéroté de 1 à 19, vous devez finaliser votre déclaration en ligne avant le 22 mai 2025. Pour les départements 20 à 54, la date butoir est le 28 mai, et pour les départements 55 à 976, vous avez jusqu’au 5 juin 2025. Quant aux contribuables utilisant la version papier ou vivant à l’étranger, la date limite est fixée au 20 mai.

Ces délais sont essentiels pour éviter toute majoration de l’impôt ou retard de remboursement. Pensez à vérifier les informations préremplies dans votre déclaration et à les corriger si nécessaire. N’oubliez pas de déclarer vos éventuels dons, revenus exceptionnels, ou encore vos frais réels si vous optez pour ce mode de calcul. Enfin, les couples bénéficient désormais automatiquement d’un taux de prélèvement individualisé, sauf demande contraire.

Pas de chèque énergie en mai 2025

Habituellement versé au printemps, le chèque énergie 2025 ne sera ni envoyé en avril ni en mai cette année. Ce report exceptionnel s’explique par un retard lié à l’adoption de la loi de finances 2025, ce qui a repoussé le calendrier de versement de cette aide essentielle à des millions de foyers modestes. Selon les informations officielles, l’envoi est désormais prévu pour le mois de novembre 2025.

Pour atténuer les impacts de ce décalage, le gouvernement aurait demandé aux fournisseurs d’énergie de faire preuve de souplesse vis-à-vis des usagers les plus fragiles. Le montant du chèque énergie reste compris entre 48 et 277 euros, en fonction des revenus et de la composition du foyer. Il pourra être utilisé jusqu’en mars 2027, ce qui offre une certaine flexibilité.

Pour ceux qui ne reçoivent pas le chèque automatiquement, un portail de réclamation sera mis à disposition. Il permettra de vérifier son éligibilité et de fournir les justificatifs nécessaires.