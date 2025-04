Rhône : une mère de famille interpelle Élisabeth Borne pour diffuser la série «Adolescence» dans les établissements scolaires

Une mère de famille de Vaulx-en-Velin (Rhône) a interpellé la ministre de l’Éducation nationale Élisabeth Borne afin de diffuser la mini-série britannique «Adolescence» dans les collèges et lycées. Une pétition a déjà récolté plus de 17.000 signatures.

Une initiative pour protéger les enfants. Une mère de famille de Vaulx-en-Velin, dans le Rhône, a lancé une pétition réclamant la diffusion de la série britannique «Adolescence» dans les établissements scolaires auprès de la ministre de l’Éducation nationale Élisabeth Borne. Plus de 17.000 signatures ont déjà été récoltées.

«Un devoir collectif de protéger nos enfants»

Dans le texte qui accompagne la pétition, Laetitia Curetti s'adresse directement à la ministre de l'Éducation et indique être «maman d’un jeune adolescent de 13 ans». Elle précise avoir «pris une véritable claque» devant la série événement, qui a battu des records d’audience depuis sa mise en ligne le 13 mars dernier.

«Madame la Ministre, il est de notre devoir collectif de protéger nos enfants et adolescents. Offrons-leur les moyens de mieux comprendre les dangers des influences en ligne toxiques et du harcèlement sur les réseaux sociaux, afin de construire un climat scolaire plus bienveillant et inclusif», a insisté la mère de famille.

«Je pense que cette série constitue un outil pédagogique puissant pour sensibiliser les élèves, les enseignants et les familles. Elle pourrait contribuer à une prise de conscience», a-t-elle ajouté.

Diffusée sur Netflix, «Adolescence» suit une famille ordinaire d’une banlieue d’Angleterre, dont le fils, Jamie, 13 ans, est accusé d’avoir asséné sept coups de couteau mortels à l’une de ses camarades, collégienne comme lui. A travers ce fait divers, la série explore les dérives des réseaux sociaux comme le harcèlement.

Déjà diffusée au Royaume-Uni

Elle pointe également du doigt l’idéologie «incel» (contraction de «involuntary celibate», «célibataires involontaires», en français). Des hommes frustrés et insatisfaits sexuellement, persuadés que les femmes sont la cause de leurs problèmes.

Le 31 mars dernier, le Premier ministre britannique Keir Starmer avait annoncé la diffusion de la série dans les collèges et les lycées au Royaume-Uni. «Parler ouvertement des changements dans leur façon de communiquer, du contenu qu'ils voient et avoir connaissance des conversations qu'ils ont entre eux est essentiel si nous voulons les aider correctement [...] à faire face aux influences néfastes», avait-il expliqué. De quoi exporter l'idée en France ?