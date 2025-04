Crues : voici les 2 départements placés en vigilance orange ce vendredi

Météo-France a placé deux départements du sud-ouest en vigilance orange crues pour la journée de ce vendredi 25 avril.

Le sud-ouest particulièrement concerné. Deux départements de la région sont visés par une vigilance orange crues émise par Météo-France pour la journée de ce vendredi 25 avril.

© Météo-France

La Charente-Maritime et la Gironde sont les deux départements concernés par cette vigilance orange. De plus, les avals de la Dronne et de l'Isle sont particulièrement surveillés.

Météo-France a rappelé que la vigilance orange entraînait des «risques de crue génératrice de débordements importants». Il est recommandé d’agir avec une grande prudence.

En parallèle, deux autres départements sont en vigilance jaune crues.