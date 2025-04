Disparition d'Agathe : ratissages, signalements... Deux semaines après, où en est l'enquête ?

Deux semaines jour pour jour après la disparition d'Agathe Hilairet dans la Vienne, la joggeuse de 28 ans reste introuvable. Si la phase opérationnelle sur le terrain s’est achevée, l’enquête se poursuit sous l’égide de la section de recherche de Poitiers.

Le mystère reste entier. Deux semaines après la disparition d'Agathe Hilairet dans la Vienne, les recherches engagées n'ont pas permis de retrouver la jeune femme de 28 ans. Elle n’a plus donné de signe de vie depuis qu'elle a quitté le domicile de ses parents, le 10 avril, à Vivonne, pour aller courir. La phase opérationnelle sur le terrain s'est achevée jeudi 17 avril pour laisser place à une enquête judiciaire, ouverte pour «enlèvement et séquestration».

Le dispositif opérationnel qui a mobilisé une centaine de gendarmes à Vivonne pour retrouver Agathe Hilairet, disparue depuis deux semaines, a été levé jeudi 17 avril, une semaine après sa disparition, mettant fin aux recherches sur le terrain, alors qu’une large zone de 100 km2 a été fouillée de fond en comble, avec l’appui de plongeurs sondant les cours d'eau et d’un hélicoptère avec caméra thermique.

Un dernier ratissage effectué par 124 gendarmes avait été réalisé ce jour autour de cette petite commune située à 20 km au sud de Poitiers, où la disparue pratiquait régulièrement la course à pied.

Information judiciaire pour «enlèvement et séquestration»

Depuis, le parquet de Poitiers a ouvert une information judiciaire contre X pour «enlèvement et séquestration». Le changement du cadre de la procédure, confiée désormais à un juge d'instruction, était «nécessaire» pour «renforcer les moyens de l'enquête judiciaire», a expliqué le procureur de Poitiers, Cyril Lacombe.

Les investigations se poursuivent désormais dans le cadre de la cellule nationale d'enquête, composée d'une vingtaine d'agents de la section de recherches de Poitiers mais aussi d'autres unités de Nouvelle-Aquitaine. Si de nouveaux éléments apparaissent, «il n'est pas exclu que l'on revienne à une phase de recherches sur le terrain», a précisé le procureur.

À l’heure actuelle, la piste criminelle reste privilégiée bien que les enquêteurs n'écartent pas l’hypothèse de l’accident, ou du suicide. Comme dans les affaires de la mort du petit Emile ou du meurtre de Lina, tous les éléments collectés sur le terrain pendant la phase de recherches opérationnelles vont être minutieusement analysés.

Le cadre de l'information judiciaire va permettre «de poursuivre les investigations techniques, les analyses (ADN et numériques), les auditions, les perquisitions», a également souligné le procureur. Des recoupements vont être effectués et la téléphonie et d'éventuels éléments de vidéosurveillance passés au crible.

Ses proches «tous surpris»

La disparue, qui pratique le trail et souffre d'anorexie (1,65 m, 35 kg), parcourait des distances supérieures à 15 ou 20 km à chacune de ses sorties. «Je n'ai pas eu le sentiment de voir quelqu'un de malheureux, on est tous surpris par cette disparition car elle connaissait parfaitement le parcours», avait témoigné un membre de son club.

Quelque 178 signalements ont été faits auprès de la section de recherches de Poitiers depuis l'appel à témoins lancé après sa disparition. Les forces de l'ordre appellent toujours toute personne ayant vu Agathe Hilairet ou disposant de tout autre élément à se manifester auprès de la gendarmerie de Vivonne au 05.49.43.41.15.