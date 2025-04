Génocide arménien de 1915 : François Bayrou attendu ce jeudi à l’esplanade d'Arménie pour une commémoration

Le Premier ministre François Bayrou participera ce jeudi à la commémoration annuelle des victimes du génocide arménien de 1915. Le chef du gouvernement pourrait y prendre la parole.

Le 24 avril marque la journée de commémoration du génocide arménien de 1915, il y a 110 ans cette année. A cette occasion, le Premier ministre François Bayrou prendra part à la commémoration annuelle.

Celle-ci se tiendra cette année à 18h à l’esplanade d’Arménie, dans le 8e arrondissement de Paris. Le chef du gouvernement participera à un dépôt de gerbes, qui sera suivi de plusieurs prises de parole officielles, puis d’une manifestation en direction de l’annexe de l’Ambassade de Turquie, située sur les Champs-Élysées.

Un génocide reconnu par la France

Les massacres mené par l'Empire ottoman auraient entraîné la mort de plus d'1,2 million à 1,5 million d'Arméniens entre 1915 et 1916. Ils sont reconnus comme génocide par de nombreux historiens et une trentaine de pays, dont la France, mais pas par la Turquie.

Au-delà de ces commémorations annuelles et cette reconnaissance, la France a panthéonisé l’an dernier à Missak et Mélinée Manouchian, un couple de rescapés de ce génocide, apatrides et communistes, devenus résistants lors de la Seconde Guerre mondiale.