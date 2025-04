Météo : jusqu'à 30 °C dans certaines villes, voici les endroits où il fera le plus chaud la semaine prochaine

La fin du mois d’avril prendra des couleurs estivales, avec du soleil et des températures au-delà des normales de saison. Le mercure pourrait ainsi atteindre les 30 °C en début de semaine prochaine.

Alors que la France fait face à un climat plutôt instable cette semaine, alternant entre éclaircies et averses, le soleil devrait faire son retour à partir de dimanche, et offrir un véritable climat estival pour cette fin de mois d’avril.

Un blocage anticyclonique devrait ainsi amener du soleil et faire remonter les températures. La barre symbolique des 30 °C au soleil pourrait être atteinte en début de semaine prochaine dans le sud ouest du pays ou en région parisienne.

Selon Météo-France, le pays se dirige vers ce que l’on appelle un «blocage en oméga» du nom de la lettre grecque en forme de fer à cheval. Cette situation devrait entraîner un temps stable pour quelques jours, à partir de ce dimanche.

Dans la matinée, il fera ainsi un grand soleil sur la majeure partie du territoire à l’exception du sud du pays, et les températures iront de 13 °C à 18 °C. Dans l’après-midi, le climat sera similaire, avec des températures comprises entre 15 °C et 22 °C.

Quatre journées estivales

En début de semaine prochaine, le soleil gagnera l’ensemble du territoire et les températures vont encore augmenter. Lundi 28 avril il fera ainsi entre 14 °C et 19 °C dans la matinée, tandis qu’il fera entre 17 °C et 25 °C dans l’après-midi.

Mardi 29 avril sera probablement la journée la plus chaude de la semaine avec un soleil toujours omniprésent et un mercure qui pourrait approcher les 30 °C au soleil du côté du Pays basque.

Météo-France

Les journées du mercredi 30 avril et du jeudi 1er mai seront également chaudes et ensoleillées, avec des températures qui grimperont jusqu’à 27 °C ou 28 °C, notamment autour de la région parisienne. Quelques averses pourraient faire leur apparition en fin de journée localement.

Le soleil sera toujours majoritairement présent sur le territoire jusqu’au vendredi 2 mai, avant le retour d’un temps instable, avec de la pluie, à partir du samedi 3 mai.

Ce type de configuration correspond à la remontée d’un anticyclone sur la France alors que les dépressions avoisinantes circuleront sur l’Atlantique et en Europe de l’est. C’est un flux de sud qui se mettra en place, faisant ainsi remonter de l’air chaud d’Afrique du Nord.

À noter que l’indice de confiance de Météo-France pour la semaine prochaine est «seulement» de 3/5. Des modifications pourraient ainsi être observées localement.

Les quatre printemps les plus chauds depuis 1900 (2011, 2020, 2007 et 2022) se sont tous produits au XXIe siècle, rappelle Météo France. Les chaleurs estivales ont tendance à se produire plus tôt dans l’année, plus fréquemment, tandis que les périodes de gel se raréfient.

Cette tendance va se poursuivre dans le futur, avec des vagues de chaleur qui pourraient même débuter au début du printemps à la fin du siècle.