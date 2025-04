«Un signal d'alarme clair» : ce que l’on sait de l’augmentation des niveaux de TFA, un polluant chimique retrouvé dans les vins européens

Les vins européens sont de plus en plus contaminés par l'acide trifluoroacétique (TFA), un polluant éternel très répandu, mais non réglementé, selon les résultats d'une analyse publiée mercredi par le réseau Pesticide Action Network.

Un constat très préoccupant. Hier, mercredi 23 avril, le réseau d'ONG Pesticide Action Network (PAN Europe) a publié les résultats d'analyse d'une cinquantaine de vins provenant de dix pays de l'Union européenne, dont les trois plus gros producteurs du continent : la France, l'Italie et l'Espagne.

Ils révèlent «une augmentation exponentielle des concentrations d'acide trifluoroacétique (TFA) dans le vin depuis 2010», selon le rapport de PAN Europe. Ce polluant éternel, notamment issu de la décomposition d'autres composés fluorés PFAS, n'a pas été retrouvé dans les dix millésimes antérieurs à 1988, mais il était présent dans les 39 vins produits après cette date.

Une concentration qui a bondi entre 2021 et 2024

Plus inquiétant, après une légère hausse des concentrations détectées sur des échantillons de bouteilles datant d'entre 1988 et 2010 (de 13 microgrammes/litre à 21 microgrammes/litre), la contamination a fortement augmenté pour les millésimes d'entre 2010 à 2015 pour s'établir à 40 microgrammes/litre.

Entre 2021 et 2024, la concentration moyenne de TFA dans les vins testés a même bondi pour atteindre 122 microgrammes/litre, ce qui représente un niveau «environ 100 fois supérieur aux concentrations déjà préoccupantes mesurées dans les eaux de surface et l'eau potable», souligne dans un communiqué Générations futures, association française membre du collectif.

Un polluant éternel suspecté d'être néfaste pour la fertilité

«Nous ingérons probablement beaucoup plus de TFA par notre alimentation qu’on ne le pensait auparavant», observe Helmut Burtscher-Schaden, chimiste environnemental et auteur principal de l'étude, cité dans ce communiqué.

Alors que d'autres PFAS sont déjà interdits, le TFA n'est pas soumis à une réglementation spécifique en Europe, car ses effets sur la santé sont encore mal connus, même s'il est soupçonné d'avoir des effets néfastes, notamment sur la fertilité.

Des analyses complémentaires également ont révélé la présence de résidus de pesticides de synthèse dans les vins testés, plus nombreux dans les vins présentant les concentrations de TFA les plus élevées, suggérant un lien avec l'utilisation des pesticides contenant des PFAS.

L'ensemble des conclusions de cette étude constitue «un signal d'alarme clair», selon Salomé Roynel, chargée de mission chez PAN Europe.

Les associations membres du collectif appellent à une interdiction immédiate des pesticides PFAS et des gaz fluorés, alors que les Vingt-Sept doivent se prononcer dans le courant du mois de mai prochain sur une proposition de la Commission européenne visant à interdire le flutolanil, un pesticide contenant des PFAS émetteur de TFA.