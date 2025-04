«Un tel effondrement intellectuel tue ces écoles» : les élèves de Sciences Po bientôt écartés des institutions politiques ?

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, le sénateur LR Roger Karoutchi a laissé entendre que les élèves de Sciences Po pourraient ne plus être engagés par certains politiques en raison de «dérives» qui émanent de ces établissements. Un «effondrement intellectuel» dénoncé par plusieurs parlementaires depuis des mois.

Un appel à réagir. Ce mercredi, sur X, le sénateur des Hauts-de-Seine Roger Karoutchi a appelé les responsables de Sciences Po de Paris «et de province» à mettre un terme «aux dérives» qui émanent de ces universités.

Dénonçant un «effondrement intellectuel et moral» qui «tue ces écoles autrefois considérées comme des références», l’ancien vice-président du Sénat n’a pas hésité à poser un ultimatum. «S’ils continuent leurs dérives sans réagir, nous ne prendrons plus de collaborateurs issus de ces formations déformées», a-t-il déclaré.

Franchement si les Sciences Po de Paris et de province continuent leurs dérives sans réagir,nous ne prendrons plus de collaborateurs issus de ces formations déformées.Un tel effondrement intellectuel et moral tue ces écoles autrefois considérées comme des références.

