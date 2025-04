Xavier Dupont de Ligonnès : avec son million d'abonnés, l'influenceur Aqababe veut retrouver le disparu mais le parquet de Nantes s'inquiète

L’influenceur Aqababe et son million d’abonnés se sont lancés à la recherche de Xavier Dupont de Ligonnès quatorze ans après sa disparition. Une initiative qui a attiré l’attention du parquet de Nantes.

Aqababe et ses abonnés à la recherche de Xavier Dupont de Ligonnès. Quatorze ans après la disparition de ce père de famille, principal suspect derrière le meurtre de sa femme et de ses quatre enfants, l’influenceur suivi par plus d’un million de personnes s’est donné pour mission de retrouver ce dernier.

Une initiative qui déplaît fortement au procureur de Nantes. Dans un communiqué, ce dernier a fait savoir qu’il était «agacé» par celle-ci. Les autorités ont donc estimé que cette démarche pouvait être chronophage pour les enquêteurs qui doivent vérifier les centaines de témoignages reçus par l'influenceur.

L’enquête est lancée mes chipies worldwide

Si vous avez une photo spotted ou une info au sujet de Xavier Dupont de Ligonnès



Invité sur le plateau de Jean-Marc Morandini, sur CNEWS ce jeudi, Aqababe a défendu son initiative. «On a trouvé plusieurs éléments vraiment très très intéressants et très suspects», a-t-il raconté. «Donc si je peux aider, pourquoi pas ?», a-t-il poursuivi

«Pourquoi j’arrêterais ?»

Malgré le communiqué du parquet, Aqababe ne compte pas interrompre ses recherches. «S'il est agacé, qu'il s'agace (le procureur, Ndlr). Dans tous les cas, moi, je vais bien continuer à chercher et on va bien retrouver Xavier Dupont de Ligonnès», a-t-il assuré.

Alors que Xavier Dupont de Ligonnès a été aperçu pour la dernière fois dans le Var en 2011, l’influenceur a indiqué que le fugitif «aurait du moins transité ou il aurait séjourné à Malte».

«On a plusieurs documents, on a retrouvé également des espèces de captures d'écran, de tchats. Donc ils auraient tchatté anonymement, que ce soit le pilote, que ce soit également ses amis garagistes, sur une espèce de plateforme privée anonyme. Donc il y a pas mal d'éléments», a-t-il raconté.

Depuis le lancement du défi, les autorités auraient reçu 25.000 mails. Toutefois, les témoignages généreraient beaucoup de fausses pistes et peu de résultats, selon la justice. Sur le plateau de CNEWS, Aqababe affirme transmettre directement les éléments à la police, étant persuadé que Xavier Dupont de Ligonnès est vivant.