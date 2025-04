Ce samedi, les librairies indépendantes offriront une rose aux visiteurs dans toute la France

Ce samedi, l'association «Verbes et la librairie parisienne des Abbesses» organise la 27e édition de la fête de la librairie indépendante. Une façon de célébrer le plaisir de la lecture, mais aussi d’alerter sur l’avenir inquiétant des librairies indépendantes.

Si vous tentez de vous aventurer dans une librairie ce week-end, vous risqueriez de ne pas ressortir les mains vides ! Ce samedi 26 avril, la France, la Belgique, la Suisse et le Luxembourg célèbreront les librairies indépendantes. Et pour l’occasion, elles offriront à chaque visiteur participant une rose et un livre. Un incontournable pour les fans de littérature.

À cet effet, la maison d’édition Gallimard a tiré à 26.000 exemplaires «Esprit es-tu là». Un ouvrage qui rassemble cinq livres écrits par les intellectuels Gabriel Dufay, Antoine Ginésy, Claire Morel, Daniel Sangsue et Vahram Muratyan.

Près de 700 librairies indépendantes

Organisée en France par l'association «Verbes et la librairie parisienne des Abbesses», cette fête est une déclinaison de la Sant Jordi en Catalogne, journée durant laquelle les Catalans s’offrent un livre et une rose. Une façon de célébrer le plaisir de la lecture. Pour cette 27e édition, près de 700 librairies vont participer à l’opération pour mettre en lumière la profession.

Et cette année, la fête s’inscrira autour de la question «Pourquoi les librairies ne sont pas des commerces comme les autres ?» Une thématique qui permettra de réfléchir sur l’avenir inquiétant des librairies. Car le secteur fait face à une forte concurrence. Pour la première fois, en 2025, les librairies sont passées derrière les grandes surfaces culturelles comme lieu d’achat des livres, souligne l’étude «Les Français et la lecture», réalisée pour le Centre national du livre.