«Déclaré mort, mais ressuscité» : quelle est cette arnaque à l'assurance qui sévit actuellement ?

Fin mars, le «patriarche des morts vivants», un escroc ayant fait passer sa famille pour morte, était jugé pour fraude aux assurances. Une arnaque bien rodée qui a pu rapporter plusieurs milliers d’euros à cette famille du Val-de-Marne.

Une arnaque aussi appelée «fraude au faux décès». Le 25 mars dernier, dans le box des prévenus du tribunal judiciaire de Créteil se trouve Joseph, un père de famille de 60 ans dont l’histoire relève d’un «miracle». En novembre 2024, l’homme avait été déclaré mort à la suite d’une électrocution survenue dans un centre équestre.

Quelques mois auparavant, son frère Justin était mort de la même manière. Joseph était également veuf depuis le décès de sa femme, écrasée par un camion au Cameroun. Bref, le malheur s’est abattu sur cette famille de Fresnes, dans le Val-de-Marne. Pourtant, tous ont miraculeusement ressuscité et sont aujourd'hui accusés d’avoir tenté de soutirer près de 1,4 million d’euros à des compagnies d’assurances.

Une hausse de cette escroquerie observée en Île-de-France

Écroué à la prison de la Santé, à Paris, l’homme que l’on surnomme «le patriarche des morts vivants» sera finalement jugé le 20 mai prochain. Son arnaque n’a rien d’unique et possède même un surnom : «les fraudes aux faux décès».

Une escroquerie qui a «toujours plus ou moins existé», assure Maxence Bizien, le directeur général de l’Agence de lutte contre la fraude à l’assurance, à nos confrères du Parisien. «À l’Alfa, on en voit passer environ trois par an, mais nous avons assez peu de recul», ajoute-t-il.

Bien qu'il s'agisse d'une arnaque difficile à chiffrer, l’Alfa observe une recrudescence depuis l’année dernière avec des cas principalement en Île-de-France.

Une fraude communautaire mais pas à la portée de tous

D’après Maxence Bizien, en 2023, «la fraude à la prévoyance, qui comprend celle au faux décès et aux miraculés [qui prétendent une fausse invalidité, NDLR], représente 96 millions d’euros». Considérée comme «communautaire», cette arnaque fonctionne par le bouche-à-oreille. «On sait que cela a marché pour telle personne qu’on connaît, donc on tente aussi», explique le directeur général de l’Alfa.

Toutefois, ce genre de fraude nécessite une certaine préparation et de l’organisation. Si le but est évidemment de se remplir les poches, il faut déjà être en possession de moyens financiers. «Il faut avoir l’argent pour souscrire des contrats […] et savoir, qu’en cas d’accident la somme est doublée», explique Maxence Bizien. «On n’est pas sur un profil de fraudeur d’opportunité», ajoute-t-il.

Heureusement, l’une des assurances à laquelle la famille de Fresnes avait méticuleusement souscrit avant les divers «accidents» a eu des doutes. D’autant plus que la compagnie devait la belle somme de 875.000 euros. C’est ainsi qu’un détective, appelé «enquêteur d’assurance» a découvert la supercherie.