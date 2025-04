Grand Paris Express : matériels roulants, gares... Comment se déroulent les différentes phases d'essais sur le futur réseau ?

Les essais ont été lancés sur la ligne 15 sud, première du Grand Paris Express à être mise en service au 3e trimestre 2026, et se déclinent en différentes phases. Voici un aperçu des tests obligatoires et menés avant l'ouverture d'une ligne.

Un travail titanesque, à l'origine d'ailleurs de nombreux reports de calendrier. A l'occasion d'une visite organisée mercredi 16 avril au cœur de la future gare de la ligne 15 sud de Villiers-Champigny-Bry ainsi qu'au centre d'exploitation de la ligne situé à deux pas, CNEWS a pu échanger avec la Société des grands projets au sujet de l'avancement des travaux, et surtout des différents essais nécessaires aux progressions.

Si la SGP supervise le chantier démentiel du nouveau réseau de métro composé de 68 nouvelles gares et plus de 200 kilomètres de voies, elle doit s'assurer d'une sécurité maximale pour les voyageurs.

Dans cette optique, l'établissement public procède à différents essais, classés en quatre familles. Ceux dits «en usine», et qui concernent donc directement tous les équipements et leur système informatique.

Viennent ensuite les essais «systèmes» qui impliquent les raccordements de ces derniers dans les gares, ainsi que les essais «d'intégration», là où les équipes testent les différents équipements après avoir été reliés entre eux. Enfin, les équipes techniques procèdent aux tous derniers essais dits «de validation», où les trains sont entièrement intégrés sur le réseau pour simuler une mise en service.

En quelques chiffres, simplement sur la ligne 15 sud, «on dépasse le million d'essais réalisés. La succession des tests est un processus extrêmement sérieux puisque chaque étape fait l'objet d'un procès verbal. Sans celui-ci, on ne passe pas à la suite», a indiqué Nicolas Patin, directeur exécutif des systèmes de transport et d’exploitation de la Société des grands projets.

Les premiers essais effectués à Valenciennes

Si l'on distingue deux types d'équipements, ceux servant à la circulation des trains - les automatismes de conduite, les systèmes de pilotage ou encore la fermeture automatique de façades de quai - et ceux qui concernent la sécurité incendie des gares, les escaliers mécaniques ou encore la vidéosurveillance, les premiers essais ne sont pas effectués en gare.

En effet, le premier type d'équipement est testé en sortie d'usine. Idem pour les tests sur les matériels roulants : ils sont conduits depuis le site d'Alstom de Valenciennes (Nord). «Lorsque les trains arrivent au centre d'exploitation de Champigny, ils ont déjà roulé des milliers de kilomètres», a expliqué à CNEWS Bernard Cathelain, membre du directoire de la Société des grands projets.

L'accumulation de ces opérations est d'ailleurs la principale raison des retards de la mise en service des lignes 15 sud, 16 et 17 du futur métro, annoncés le 18 février dernier. «Les équipes de la SGP et ses partenaires sont pleinement mobilisés pour réaliser dans les meilleures conditions ce projet de transport hors norme. Ces efforts nous ont permis de franchir, l'année dernière, le jalon essentiel des premiers essais automatiques. Ceux-ci ont néanmoins mis en évidence de nouvelles difficultés, qui nous conduisent à enregistrer ce délai supplémentaire, pour garantir un niveau de performance optimal», expliquait à l'époque Jean-François Monteils, président du directoire de la Société des Grands Projets.

Deux tiers des escaliers mécaniques installés sur la 15 sud

A l'heure actuelle, sur la ligne 15 sud, près des deux tiers des 299 escaliers mécaniques présents dans les 16 gares ont d'ores et déjà été installés et font l'objet de tests, idem pour près de la moitié des 157 ascenseurs. A noter que les façades numériques - disposées dans toutes les nouvelles gares notamment celles de la ligne 14 (Aéroport d'Orly et Saint-Denis-Pleyel) pour répondre au double rôle alliant signalétique et sécurité des usagers, équipent déjà 13 des 16 gares du tracé.

Des façades numériques ont été installées entre le quai et les trains, dans l'ensemble des gares du Grand Paris Express, comme ici à Saint-Denis-Pleyel. ©CNEWS

Concernant les lignes 16 et 17, qui seront mises en service plus tard que la ligne 15 sud, au premier trimestre de 2027, les premières façades numériques sont en cours de déploiement dans les gares de la Courneuve - Six Routes, le Bourget Aéroport et Parc du Blanc Mesnil. Toutes les opérations de contrôle seront effectuées depuis le Centre d'exploitation d'Aulnay.

Enfin, concernant la ligne 18 du GPE, partiellement mise en service à partir du troisième trimestre de 2026, les essais du matériel roulant sont actuellement en cours au cœur de l'usine de Valenciennes et les premières rames devraient être livrées à la mi-mai, vers le centre d'exploitation de Palaiseau.

«Dès l'assemblage de la première rame, les essais statiques démarreront, puis les premiers tests en mouvement (en mode naturel puis automatique) pourront se dérouler à partir de cet été et jusqu'au printemps 2026, pour chacune des rames», précise la Société des grands projets.

Les essais de la gare de Villiers-Champigny-Bry sont pilotés depuis le poste de commande centralisé situé à deux pas, qui assurera dans quelques mois 

A noter que l'ensemble des essais en station sont pilotés depuis les centres d'exploitation des lignes. Lors de la visite du site Champigny, point névralgique de la ligne 15 sud, CNEWS a d'ailleurs pu visiter en avant première cette grande salle équipée du impressionnante dalle lumineuse, qui servira aux techniciens capables de gérer toutes les éventualités à distances, allant de la panne d'ouverture des façades numériques que le pilotage des trains vers les hangars de remisage, le soir à la fin du service.