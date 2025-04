Obsèques du pape François : l'émouvante histoire de Mariela, sa seule sœur vivante qui n'a pas pu se rendre aux funérailles

La sœur du souverain pontife Maria Elena Bergoglio, surnommée Mariela - dernière en vie dans la fratrie -, n'a pas pu se rendre aux obsèques de son frère le pape François ce samedi. Elle ne l'avait pas revu depuis 2013, lorsque son frère est parti pour habiter au Vatican.

La petite sœur du 266e chef de l'Église catholique n'était pas dans la capitale italienne. Alors que son frère aîné, Jorge Mario Bergoglio, plus connu sous le nom du pape François, va être inhumé ce samedi 26 avril à Rome, Maria Elena Bergoglio n'a pas assisté à la cérémonie.

En effet, selon les médias argentins dont La Capital, elle est restée en Argentine en raison de ses problèmes de santé. La septuagénaire a d'ailleurs reçu des avis médicaux négatifs concernant les voyages à l'étranger.

Selon cette même source, le pape François et sa petite sœur surnommée Mariela ne s'étaient plus revus depuis 2013, date à laquelle le natif de Buenos Aires avait été élu chef de l'Eglise catholique.

En effet, depuis cette date, le pape François, aîné de deux frères et deux filles, n'est plus jamais revenu en Argentine, pour différentes raisons notamment les divergences avec les présidents qui se sont succédés et dans un souci de protéger son pays d'une forme de récupération politique vis-à-vis de son statut. Pour les rapprocher, un sculpteur argentin avait même moulé les mains de Mariela pour les offrir au pape.

De son côté, Mariela aujourd'hui âgée de 77 ans vit ses vieux jours en Argentine, auprès de religieuses qui veillent quotidiennement sur son état de santé.