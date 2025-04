Orages : voici le seul département placé en vigilance jaune ce vendredi

Dans son dernier bulletin, Météo-France a placé le département des Pyrénées-Atlantiques en vigilance jaune aux orages pour la journée de ce vendredi 25 avril.

Le ciel va gronder au niveau de la frontière franco-espagnole. L'institut météorologique national a placé le département des Pyrénées-Atlantiques en vigilance jaune aux orages ce vendredi. Une alerte qui entrera en vigueur à partir de 21h.

© Météo-France

Si la journée commence sous la grisaille, avec notamment des bancs de brouillard qui se sont formés dans la nuit au niveau des vallées du Sud-Ouest et du Centre au Nord-Est, l'évolution est assez favorable et des éclaircies se développeront petit à petit ce vendredi, plus largement dans le Sud-Est du territoire national.

C'est en soirée qu'une nouvelle perturbation se manifestera «sur la pointe bretonne», avant de «s'étendre sur le littoral atlantique dans la nuit», a indiqué Météo-France dans son dernier bulletin.

Ce vendredi, les minimales affiche 1 à 6 °C du Massif Central au Centre et en Normandie, 6 à 10 °C ailleurs et jusqu'à 10 à 14 °C sur les littoraux. Les maximales seront comprises entre 13 et 20 °C sur la moitié nord et de 19 à 24 °C dans le sud.