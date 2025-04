Obsèques du pape François : les drapeaux français mis en berne ce samedi, sur fond de polémique sur la laïcité

A la suite d’une décision du gouvernement, les drapeaux seront mis en berne sur les bâtiments publics ce samedi, jour des obsèques du pape François. Une décision fustigée par une partie de la gauche qui dénonce une forme d’atteinte à la laïcité.

Plusieurs responsables politiques de gauche, dont les chefs de parti Manuel Bompard et Marine Tondelier, se sont insurgés, au nom de la laïcité, de la décision du gouvernement de mettre les drapeaux en berne sur les bâtiments publics samedi, jour des obsèques du pape François.

«Je suis assez choquée par le fait qu'on mette les drapeaux en berne sur les bâtiments publics. La laïcité est un concept qui est pourtant brandi à tort et à travers quand il s'agit de l'islam et notamment des femmes musulmanes. On est là dans un double standard insupportable», a indiqué à l'AFP la patronne des Ecologistes Marine Tondelier, qui avait été une des premières responsables politiques à rendre hommage lundi au pape François.

«Dans une République laïque, on ne met pas les drapeaux en berne pour le décès d'une personnalité religieuse. Et non, nous ne le faisons pas non plus à chaque décès d'un chef d'État», a dénoncé sur X le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard.

Non, dans une République laïque, on ne met pas les drapeaux en berne pour le décès d’une personnalité religieuse.



Et non, nous ne le faisons pas non plus à chaque décès d’un chef d’État.



La laïcité, il y’a ceux qui s’en revendiquent et la bafouent et ceux qui la défendent… https://t.co/AW1Iks8RmT — Manuel Bompard (@mbompard) April 23, 2025

«La France est une République laïque et je ne suis pas favorable à ce que les drapeaux soient mis en berne pour la disparition d'une autorité religieuse», a tonné le député du groupe écologiste et ancien insoumis Alexis Corbière.

Fabien Roussel esseulé

Seule voix légèrement dissonante à gauche, le patron du Parti communiste français Fabien Roussel a refusé mercredi lors d'une interview sur France Inter de nourrir la polémique.

«Je comprends que ça fasse débat. Mais franchement, il y a d'autres sujets sur lesquels on doit s'écharper aujourd'hui», a-t-il estimé.

Pour rappel, en 2005, année des 100 ans de la loi de 1905 sur la laïcité actant la séparation de l'Eglise et de l'Etat en France, la gauche avait déjà critiqué la décision par le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin de mettre les drapeaux en berne après la mort du pape Jean-Paul II.