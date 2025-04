Pluie-inondation : voici le seul département placé en vigilance jaune ce samedi

Météo-France a placé un seul département en vigilance jaune pluie-inondation pour la journée de ce samedi 26 avril.

Une partie du sud-ouest sous la pluie. Le département des Pyrénées-Atlantiques a été placé en vigilance jaune pluie-inondation par l'institut météorologique national pour la journée de ce samedi.

Météo-France

Une perturbation pluvieuse arrivée dans la soirée de vendredi par la façade ouest s'étendra ce samedi en matinée, de la Bretagne aux Pyrénées, avec de la neige au-delà de 1.900 mètres.

Plus à l'est et en marge, le ciel sera couvert du littoral normand vers le Centre-Val de Loire, du Massif central jusque sur le golfe du Lion. Quelques gouttes seront possibles vers la Méditerranée et les côtes de la Manche.

Cet après-midi, les précipitations perdureront de la Bretagne aux Pyrénées, elles prendront un caractère instable au sud de la Garonne. L'instabilité se renforcera également sur les Alpes, en donnant quelques coups de tonnerre, de la neige au-delà de 2.400m. Entre ces deux zones, les éclaircies composeront avec des passages nuageux, très localement pluvieux.