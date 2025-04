Antisémitisme : Aurore Bergé dénonce «la responsabilité historique» de LFI, motivée par une «stratégie électorale»

Depuis plusieurs mois, le nombre d’agressions à caractère antisémite a bondi en France. La ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, a pointé la responsabilité de La France insoumise.

LFI dans le viseur d'Aurore Bergé. Le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) avait recensé 1.570 actes antisémites en France en 2024. Un chiffre similaire à 2023, mais presque trois fois supérieur à 2022.

Et selon la ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, la «stratégie électorale» de LFI pourrait être l'une des raisons de cette explosion de l'antisémitisme en France : «J’ai dénoncé, et je le maintiens, la responsabilité historique de La France insoumise dans le réenracinement de l’antisémitisme», a-t-elle martelé dans un entretien au JDD. Des discriminations qui, selon elle, sont «également étroitement liées à la montée de l’idéologie islamiste» sur le territoire national.

Invitée de la Grande Interview de Sonia Mabrouk début avril, la ministre avait qualifié Jean-Luc Mélenchon de «porte-drapeau» de l'antisémitisme.

«Des cibles dans le dos des Français juifs»

«L’antisionisme est devenu le cheval de Troie d’un antisémitisme décomplexé, la haine d’Israël s’exprime librement, sans complexe et place des cibles dans le dos des Français juifs» a dénoncé Aurore Bergé.

La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse a aussi été pointée du doigt par la ministre, qui voudrait la «réviser» en y sortant «les cinq infractions à caractère raciste et antisémite pour les intégrer dans le droit commun». Car cette loi telle qu'elle est faite permettrait à certains individus de faire passer leurs propos racistes et antisémites pour une opinion, a estimé la ministre.

Aurore Bergé a aussi noté l’importance de sensibiliser les jeunes pendant leur éducation, pour éviter les dérives racistes et antisémites.