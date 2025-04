Budget 2026 : Amélie de Montchalin annonce «la suppression ou la fusion d’un tiers des agences et opérateurs de l’État» d’ici à la fin de l’année

Invitée du Grand Rendez-Vous CNEWS-Europe1 ce dimanche 27 avril, Amélie de Montchalin a annoncé que «d'ici à la fin de l'année» le nombre d'agences et opérateurs de l'Etat allait diminuer d'un tiers.

De fortes économies en prévision. Amélie de Montchalin, était l'invitée du Grand Rendez-Vous CNEWS-Europe1 de ce dimanche 27 avril. La ministre chargée des Comptes publics a évoqué la suppression d'emplois publics.

«D'ici à la fin de l'année», «un tiers des agences et des opérateurs» de l'État «qui ne sont pas des universités» vont «être fusionnés ou supprimés», a expliqué la ministre qui prévoit «2 à 3 milliards d'économies à la clé».

«L'État (...) va faire du ménage dans notre organisation, parce que les Français le demandent», a expliqué Amélie de Montchalin, qui a rappelé : «Aujourd'hui, on a 180.000 personnes qui travaillent dans les agences et les opérateurs, plus que de gendarmes dans le pays».

Des annonces mi-mai

Si elle n'a pas précisé quels étaient les agences et opérateurs visés, Amélie de Montchalin a indiqué que les universités ne le seraient pas. Par ailleurs, la ministre chargée des Comptes publics a ajouté qu'elle devait être auditionné au Sénat à la mi-mai et qu'elle ferait «des annonces à ce moment-là».

Plusieurs agences étaient dans le collimateur du gouvernement et de la droite en début d'année, notamment l'Agence bio. Cette dernière a été menacée un temps de disparition après le vote mi-janvier au Sénat d'un amendement auquel la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, ne s'était pas opposée.

Interrogée sur la façon dont les suppressions «d'emplois publics» pourraient se faire, Amélie de Montchalin a répondu : «vous avez des gens qui partent à la retraite, vous avez des gens que vous pouvez mettre ensemble, on a plein de moyens sans faire dans la casse sociale.»

En 2024, le déficit public s'est creusé à 5,8% du produit intérieur brut (PIB). Le gouvernement espère le ramener à 5,4% cette année, au prix d'un effort budgétaire d'une cinquantaine de milliards d'euros, renforcé récemment par 5 milliards supplémentaires.