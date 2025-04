«Ça peut arriver à tout moment d'avoir besoin de se défendre» : après l'attaque à Nantes, faut-il des cours d'autodéfense dans les lycées ?

Après l'attaque de Nantes, un climat de peur pèse sur les lycéens. A tel point que certains d'entre eux aimeraient voir des cours de self-défense dispensés dans les établissements.

Pourquoi ne pas tester le MMA ? Cette discipline «Mixed martial arts» mélange les arts martiaux pour savoir se battre. Mais aussi se protéger. Alors avec la hausse des agressions et de la délinquance en France, nombreux jeunes se tournent vers ce sport.

Le nombre de licenciés a explosé, notamment chez les femmes : une hausse de 15 à 30% a été observée en quatre ans par la Fédération de sports de combat et d'arts martiaux.

L'attaque de Nantes est dans la tête de tous les lycéens. A l'autre bout du pays, à Nice, dans les Alpes-Maritimes, des étudiants interrogés confient, à l'unanimité, être intéressés par des cours de self-défense pendant les cours d'éducation physique et sportive : «Ca peut arriver à tout moment d'avoir besoin de se défendre !» conflie l'un d'eux.

Plusieurs types pour différentes envies

Outre le MMA, les sports qui mêlent des méthodes d'autodéfense sont nombreux. Le Krav Maga, d'origine israélienne, combine boxe, karaté, lutte et jiu-jitsu. Cette discipline emblématique du self-défense, compte environ 10.000 licenciés en France, dont 25 % de femmes (contre 10% il y a quinze ans).

Parmi les sports de combat les plus populaires, on retrouve également le judo, le taekwondo, le jujitsu, l’aïkido et le kick-boxing.

D'autres préfèrent encore s'armer de spray au poivre, produit dont les ventes ont été multipliées par dix en quatre ans.