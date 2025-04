Crues : voici les 5 départements placés en vigilance jaune ce lundi

Les prévisionnistes de Météo-France ont placé cinq départements en vigilance jaune aux crues pour la journée de ce lundi 28 avril.

Prudence sur les routes. Cinq départements ont été placés en vigilance jaune pour risque de crues pour la journée de lundi 28 avril par Météo-France dans son dernier bulletin.

La Charente, la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques sont concernées. Pour la journée de lundi, des vigilances jaunes pour des risques d’orages et d'avalanches ont également été annoncées.

Météo-France

Un lundi ensoleillé

Le soleil qui brillait déjà sur l’Hexagone ce dimanche se poursuit jusqu’à lundi et concerne surtout le nord. Le sud, quant à lui, est en proie à la pluie et plus particulièrement aux orages.

Le temps sera sec et calme en matinée mais le ciel se couvrira en Bretagne, dans le nord du Calvados, le Cotentin et sur le littoral de la Seine-Maritime. Les températures seront douces sur l’ensemble du territoire allant de 17 °C à Cherbourg-Octeville à 24 °C à Rouen.