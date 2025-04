«Elle avait dit non à l’antisémitisme et à la barbarie» : tout savoir sur Adélaïde Hautval, la résistante dont l’entrée au Panthéon est réclamée

Selon une tribune rendue publique, jeudi, plusieurs personnalités ont signé pour l’entrée au Panthéon de la médecin alsacienne Adélaïde Hautval. «Il est temps que la France reconnaisse celle qui a payé cher son refus de l’antisémitisme», déclare le communiqué.

Un signal fort. Jeudi, un comité présidé par Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France (FPF) et par le grand rabbin de France Haïm Korsia, a rendu public sa demande, concernant l’entrée au Panthéon de la médecin alsacienne Adélaïde Hautval.

Parmi les signataires, on trouve la présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, l’ancien président, François Hollande, l’ancien ministre, Bernard Cazeneuve ou encore l’écrivain, David Foenkinos.

«Pour avoir osé dire non à l’antisémitisme et à la barbarie »

Adélaïde Hautval est née en 1906, dans un village situé dans Le Hohwald, une commune d’Alsace, qui appartenait à l’Empire allemand. Elle suit des études pour devenir médecin-psychiatre à Strasbourg. Mais en avril 1942, elle est arrêtée par les Nazis, alors qu’elle traverse la ligne de démarcation sans laissez-passer.

Une fois placée en cellule, elle déplore le traitement infligé à une famille juive avec qui elle la partage. «Il fallait une force de caractère pour défendre en 1942 une jeune fille juive tabassée par des SS et affirmer devant la Gestapo sans jamais se rétracter : "Les juifs sont des gens comme nous"», peut-on lire sur le site du comité.

«Pour avoir osé dire non à l’antisémitisme et à la barbarie», Adélaïde Hautval est ensuite déportée en janvier 1943 au camp d’Auschwitz-Birkenau, avec la mention «Amie des juifs». Là-bas, elle y rencontre les «pires médecins nazis tels Wirths et Mengele», qui essayent de la convaincre de participer à des expériences sur des détenus. Elle refuse et décide d’user de ses compétences pour soigner les prisonniers et falsifier les feuilles de soins, afin de sauver les plus malades des chambres à gaz.

Puis, en juin 1944, elle est transférée au camp de Ravensbrück. Mais à sa libération, elle décide tout de même d’y rester deux mois supplémentaires dans le but de continuer à soigner les femmes les plus souffrantes. En 1946, elle est décorée de la Légion d’honneur et reçoit la médaille de la Reconnaissance. Puis, en 1965, elle est la deuxième Française et le premier médecin à être reconnue «Juste parmi les Nations».

«notre époque a besoin plus que jamais de repères»

«Psychiatre, protestante, elle n’était ni juive, ni membre d’un réseau de résistance, ni engagée politique», écrit le comité. L’entrée au panthéon d'Adélaïde Hautval serait un signal fort, «parce que notre époque a besoin plus que jamais de repères, de rappeler à la jeunesse les valeurs universelles dont les hommes ont tant besoin», ajoute le communiqué.

De plus, en faisant «entrer Adélaïde Hautval au Panthéon, la France rendra hommage à toutes les résistantes de l’ombre, aux héroïnes inconnues ou mal connues qui, par leur action, lui ont permis de garder ses valeurs».

De son côté, l'Élysée a indiqué étudier cette demande «avec toutes celles qui sont portées à la connaissance de la présidence de la République».