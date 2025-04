Météo : soleil éclatant, températures grimpant en flèche... A quoi faut-il s'attendre cette semaine ?

Le printemps pointerait-il enfin le bout de son nez ? Tout semble l’indiquer, en témoigne les dernières prévisions de Météo-France qui annoncent un temps estival toute la semaine, et ce, sur une grande partie du pays.

Le soleil est enfin de retour. Après plusieurs jours d’alternance entre averses et éclaircies, le beau temps a fait son grand retour ce samedi 26 avril, et devrait perdurer toute la semaine.

Ainsi, ce dimanche 27 avril, la moitié nord de la France profitera d’un beau soleil, avec des températures atteignant les 22 °C en région parisienne. Dans la moitié sud du pays en revanche, le temps reste instable avec quelques averses orageuses attendues, notamment en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Dès ce lundi 28 avril, le soleil gagnera la vaste majorité du territoire, avec des températures oscillant entre 16 °C dans la région de Cherbourg et 24 °C à Paris. À Marseille et Aurillac, quelques averses pourraient venir perturber le beau temps.

La tendance se confirmera mardi 29 avril, avec une nouvelle hausse des températures. Les dernières averses sont attendues en Provence-Alpes-Côte d’Azur avant un retour du beau temps sur tout l’Hexagone dès mercredi.

Trois journées estivales

Dès mercredi 30 avril, le soleil brillera sur tout le pays, avec des minimales autour de 19 °C à Montpellier et Perpignan, et jusqu’à 27 °C à Paris. Et les températures ne cesseront de grimper les jours suivants.

Selon Météo-France, ce pont du mois de mai s’annonce exceptionnel, avec des températures moyennes avoisinant les 25 °C, faisant de ce pont l'un des plus chauds des vingt dernières années.

Le jeudi 1er mai devrait d’ailleurs être la journée la plus chaude de la semaine, avec un soleil omniprésent sur tout le territoire et un mercure avoisinant les 30 °C en région parisienne et en Nouvelle-Aquitaine.

Le beau temps persistera jusqu’au vendredi 2 mai inclus. Toutefois, dès le samedi 3 mai, des intempéries feront leur retour sur la façade atlantique. Enfin, dimanche 4 mai, une dégradation généralisée apportera pluies et orages sur l’ensemble du pays.