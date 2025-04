Orages : voici les 16 départements placés en vigilance jaune ce dimanche

Seize départements ont été placés en vigilance jaune pour des risques d'orages par Météo-France pour la journée de ce dimanche 27 avril.

Le ciel va gronder dans le sud du pays. Les prévisionnistes de l'institut météorologique national ont placé seize départements en vigilance jaune aux orages ce dimanche.

©Météo-France

Les départements concernés sont l'Ain, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Corse, le Doubs, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Isère, le Jura, la Lozère, la Savoie, la Haute-Savoie, le Var et le Vaucluse.

«Ce dimanche après-midi, l'instabilité se renforcera sur le sud du pays et les averses deviendront passagèrement marquées et orageuses sur le Jura, sur l'ouest de l'Ile de Beauté, de la Provence au Languedoc jusqu'au Tarn et Aveyron», a détaillé Météo-France dans son dernier bulletin.

Il faudra être prudent si vous vous déplacez dans ces départements, les orages peuvent localement apporter de grandes quantités de pluies, amenant parfois à des inondations ou à des débordements sur les cours d'eau.