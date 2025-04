«Permis à points pour les utilisateurs de trottinettes et vélos électriques» : attention à cette fausse information qui circule sur TikTok

Des vidéos expliquant qu'un permis à points serait obligatoire pour les utilisateurs de trottinettes et vélos électriques en 2026 sont apparues sur TikTok. Une information erronée créée de toute pièce.

Une fake news qui a pris de l'ampleur. Sur le réseau social TikTok, une page a publié une vidéo expliquant que les utilisateurs de trottinettes et vélos électriques devront se munir d'un permis à points à partir de 2026. Si la vidéo semble sérieuse au premier abord, il s'agit pourtant d'une fausse information. Une telle mesure n'a jamais été mise en place ni annoncée.

Vue par pas moins de 328.000 personnes, l'information a ensuite été partagée par d'autres pages sur le réseau social TikTok.

À ce jour, aucun changement de loi concernant ces engins de la mobilité douce n'est prévu dans les mois à venir. Comme expliqué par le site de la sécurité routière, les usagers doivent être âgés d'au moins 14 ans pour se servir d'une trottinette électrique, en respectant la vitesse maximum de 25 km/h.

«Pour utiliser une trottinette électrique (y compris les trottinettes en libre-service), vous devez avoir une assurance responsabilité civile», souligne le site gouvernemental. Si vous êtes titulaire d'un permis de conduire, une infraction routière à vélo ou trottinette ne peut pas entraîner une perte de point. «En fait, seules les infractions commises au volant d'un véhicule nécessitant un permis peuvent vous faire perdre des points.»

Pour la page TikTok qui a publié la fake news, le but est évidemment de créer le buzz afin de gagner en visibilité et gagner de nouveaux followers. Suivie par plus de 13.000 personnes, cette page alterne des publications avec des informations réelles et d'autres inventées de toute pièce.