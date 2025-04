Voici les 8 voitures électriques qui se vendent le plus en France en 2025

Le marché des voitures électriques neuves en France a reculé de 6,6 % au premier trimestre 2025 par rapport à l’an dernier. Un ralentissement général où certains constructeurs souffrent, tandis que d’autres en profitent.

Tesla, longtemps leader, marque le pas. Le Model Y recule de 27,8 %, mais reste troisième des ventes (4 696 unités). Le Model 3, lui, plonge avec une chute de 58,3 %, et se retrouve dixième (1 948 unités). Le rôle d'Elon Musk auprès de Donald Trump semble avoir fragilisé les ventes de son entreprise.

À l’inverse, Renault confirme son excellente dynamique. La nouvelle Renault 5 E-Tech, commercialisée fin 2024, prend la tête du marché électrique avec 9 187 ventes en trois mois. Le constructeur a d’abord proposé les versions les plus puissantes (150 ch et 120 ch), avant l’arrivée prochaine de la version «Five» plus accessible.

Autre succès pour la marque au losange : le Scenic E-Tech. Lancé début 2024, le SUV 100 % électrique s’est écoulé à 4 396 exemplaires, se classant quatrième. Sa progression spectaculaire (+4 296 % sur un an) montre que le marché des SUV électriques commence à séduire.

Le top 8 des voitures électriques qui se vendent le plus en France en 2025

Citroën et Peugeot à la relance

Derrière Renault, Citroën tire aussi son épingle du jeu. La nouvelle ë-C3, citadine électrique lancée début 2025, se classe deuxième avec 6 191 ventes.

Pour l’instant, la gamme se limite à une version de 113 ch, mais l’arrivée d’un modèle sous les 20 000 € devrait encore élargir son public. De quoi viser les clients des Dacia Spring ou futures Volkswagen ID.1.

Peugeot connaît un début d’année plus contrasté. La e-208, un temps modèle phare, chute de 68 % avec seulement 3 225 unités vendues. En revanche, le nouveau E-3008 commence à trouver son public avec 2 278 ventes, en hausse de près de 500 %.

Dans un contexte global de repli (-13,88 % rien qu’en mars 2025), les marques françaises occupent six des dix premières places du marché. Face à la montée en puissance de modèles plus abordables et mieux adaptés aux attentes locales, la domination américaine de Tesla semble désormais sérieusement remise en question.