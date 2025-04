Braquage de Kim Kardashian : pourquoi la venue de la star au procès de son hold-up est-elle historique ?

Alors que le procès du retentissant braquage de Kim Kardashian s’ouvre ce lundi 28 avril à Paris, la star américaine doit venir témoigner en personne à la barre le 13 mai prochain. Une venue aussi inattendue qu’historique.

Une star à la barre. Le 13 mai prochain, Kim Kardashian doit venir témoigner devant la cour d’assises de Paris dans le procès de ses braqueurs. Un événement, tant sur le plan judiciaire que médiatique. Voici pourquoi sa présence au tribunal est historique.

A braquage hors norme, procès hors norme

Le procès qui s’ouvre ce lundi 28 avril s’annonce hors norme. Et pour cause : le braquage de Kim Kardashian est considéré comme l’un des plus importants de ce type. Important par le butin estimé, parce qu’il s’est déroulé à Paris et parce qu’il a visé une star reconnue mondialement.

Pour rappel, dans la nuit du 2 au 3 octobre 2016, en plein Fashion week, Kim Kardashian rentre d’un défilé à son hôtel particulier de luxe, près de la Madeleine. Une adresse très discrète (contrairement à un hôtel), connue des célébrités mais pas du public. Trois hommes armés parviennent à entrer dans la prestigieuse adresse et se font conduire auprès de la star.

L’Américaine est alors allongée sur le lit, ligotée et bâillonnée pendant que les malfaiteurs s’emparent de nombreux bijoux, dont sa fameuse bague de fiançailles à 4 millions de dollars, ainsi qu’une somme en liquide. Kim Kardashian est ensuite emmenée dans une salle de bain. Alertés par un appel du garde du corps de la célébrité, les braqueurs parviennent à prendre la fuite, à vélo.

Au total, leur butin est estimé à 10 millions de dollars (neuf millions d’euros), soit l’un des plus gros braquages chez un particulier en France sur les 20 dernières années.

Kim Kardashian quittera le pays quelques heures plus tard, alors que la nouvelle du braquage commence à se propager dans les rédactions du monde entier. Profondément traumatisée, la star restera loin de l’agitation médiatique et des réseaux sociaux pendant de longues semaines. Un comble pour une influenceuse. «J’ai cru que j’allais mourir, je me préparais au moment où ils allaient tirer et me tuer», confessera-t-elle des mois plus tard.

Au cours du procès, 10 personnes seront jugées par la cour d’assises de Paris. Des braqueurs expérimentés, «à l’ancienne», qui sont pour la plupart âgés de plus de 65 ans.

Kim Kardashian surprend tout le monde

Au-delà des faits hors norme, Kim Kardashian crée la surprise, personne ne s’imaginant il y a encore quelques semaines qu’elle se rendrait en personne au tribunal.

Après avoir été entendue à Paris, quelques heures après le braquage, elle avait aussitôt quitté le pays, laissant l’enquête se poursuivre sans elle. En février 2017, quelques mois après les faits, elle avait bien été auditionnée mais c’est la juge chargée de l’affaire qui s’était déplacée jusqu’à elle, à New York. «Je sens que ce n'est pas un endroit pour moi, je parle de Paris. Ce n’est pas un endroit pour moi sur le plan émotionnel», avait-elle expliqué à l’époque.

Kim Kardashian, pourtant grande habituée des fashion week et autres événements mondains parisiens, ne reviendra pas dans la capitale avant le mois de juin 2018. La star n’abordera le sujet de son braquage qu’une seule fois, dans un épisode dédié de la télé réalité familiale.

Dans ce contexte, sa venue annoncée à Paris prend tout le monde de court. D’autant plus que s’il n’est pas rare que des célébrités soient prises pour cible, il est totalement inhabituel qu’elles viennent témoigner en personne en qualité de victime. Comme presque toujours dans ces cas-là, on imaginait aisément un témoignage écrit ou une simple représentation via ses avocats.

Un mélange des genres inhabituel

Si le témoignage de Kim K. s’annonce comme un événement c’est aussi que le mélange des genres est pour le moins surprenant, entre une icône de la pop culture et un «gang de papys braqueurs», le monde d’Hollywood et la rigueur du système judiciaire français.

Pourtant Kim Kardashian est une spécialiste de la justice. Depuis des années, elle a entamé et poursuit des études d’avocat. Elle est par ailleurs très engagée aux Etats-Unis en faveur d’une réforme carcérale.

Si l’apparition de l’Américaine portera forcément un coup de projecteur sur ce procès, nul doute que la star veillera à respecter une image sérieuse.