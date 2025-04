«C’est de la maltraitance, mais je m’en fous» : elle se filme en train de frapper ses chiens et incite sa fille de 3 ans à faire pareil

Une mère de 22 ans, habitante d'Étaples (Pas-de-Calais) a été condamnée à un an de prison avec sursis pour maltraitance animale. Elle se filmait en train de frapper ses chiens et incitait sa petite fille à faire de même.

Justice rendue pour ses chiens. Une jeune femme, originaire du Pas-de-Calais, a été condamnée, ce mercredi 23 avril, à un an de prison avec sursis pour maltraitance animale. Elle avait filmé ses actes et avait même incité sa fille, âgée de 3 ans, à faire de même.

L'affaire avait débuté lorsque la SPA de Canche-Authie avait reçu les vidéos de violence sur ses animaux de la jeune femme sur les réseaux sociaux, qu'elle publiait elle-même. L'organisme avait alors porté plainte auprès de la gendarmerie. L'affaire a tout de suite pris de l'engouement et de nombreuses associations se sont constituées comme partie civile au procès.

Un procès avec des preuves accablantes

Ce mercredi 23 avril, au tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, la jeune mère de famille a été condamnée à un an de prison avec sursis pour sévices graves et actes de cruauté sur animaux domestiques. Elle a également été condamnée à une interdiction définitive de détenir un animal, avec exécution provisoire.

Sur ses réseaux sociaux, la jeune femme avait publié plusieurs vidéos où elle se mettait en scène maltraitant ses animaux : coups de pieds et de poings, privation d'eau et de nourriture, étranglement avec la laisse, allant même jusqu'à l'enfermement des animaux. Ainsi, sur les audios, elle menace : «Je vais l'étrangler s'il me mord, je le ferai souffrir», ou encore : «Je sais que c'est de la maltraitance, mais je m'en fous».

Les preuves apportées au dossier ont, par ailleurs, révélé que les conditions de vie des animaux (deux chats et deux lapins) n'étaient pas adaptés : malnutrition, dermite, lésions cutanées, gale, cassures dentaires, douleurs articulaires, troubles neurologiques et ophtalmiques, verminose sévère, inflammations buccales, et risques obstétricaux pour les chats.

Elle avait reconnu les faits devant le tribunal correctionnel, justifiant ses gestes d'agir «sous le coup de la colère» et d'une dépression. Elle avait conclu en confiant «aimer» les animaux.