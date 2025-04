«Il avait un trou de 9 cm dans son pelage» : des chats victimes d'un «serial tondeur» en Ariège

Depuis le début de l’année, en Ariège, un phénomène étrange se produit. Un «serial tondeur» serait à l’origine de plusieurs actes malveillants à l’encontre des chats dans le département.

C’est un phénomène qui inquiète les propriétaires de chats dans la commune de Mazères, en Ariège. Plusieurs petits félins ont mystérieusement perdu leurs poils après s’être absentés de leur domicile, revenant avec des traces de tondeuse sur certaines parties du corps.

C’est le cas du compagnon à quatre pattes d’une habitante de la commune, partiellement rasé au mois de février.

Premier chat ciblé par ce «serial tondeur», l'animal aurait été malmené selon sa propriétaire qui s’est confiée à La Dépêche : «Mon chat a été tondu mi-février. Il avait un trou de 8 à 9 centimètres dans le pelage près de l’omoplate. Cela correspond à la trace d’une tondeuse, sans sabot.»

Deux mois plus tard, une autre habitante a constaté la même chose sur son ami à poils. «C’était le 16 avril. Il est sorti le matin à 9h et il est revenu deux heures plus tard, tondu à plusieurs endroits, comme si on avait essayé de le tondre une première fois mais qu’il s’était débattu», rapporte la femme, toujours auprès de nos confrères de la Dépêche.

Le maire alerté par la situation

Pour cette commune de près de 4.000 âmes, l’affaire fait du bruit. Alerté, le maire Louis Marette a reconnu la singularité de ces incidents : «Il faut déjà réussir à attraper un chat pour le tondre. C’est vraiment curieux.»

À ce jour, aucun nouveau signalement n’a été communiqué à la mairie. La police municipale devrait prochainement prendre en charge l’affaire.

Les propriétaires des animaux concernés n'ont, pour l’instant, pas déposé plainte.