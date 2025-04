Impôts locaux : une «contribution modeste» envisagée pour remplacer la taxe d'habitation

Excluant un retour de la taxe d’habitation, le ministre de l’Aménagement du territoire, François Rebsamen, a esquissé l’hypothèse de l’instauration d’une «contribution modeste» pour financer les services publics des communes.

Afin de «renouer le lien» entre les collectivités et les citoyens qui y résident, le ministre de l’Aménagement du territoire François Rebsamen a envisagé l’instauration d’une «contribution modeste».

Dans un entretien accordé à nos confrères de Ouest-France, celui-ci a expliqué que cela permettrait de financer les services publics des communes.

François Rebsamen a cependant assuré qu’il ne s’agissait pas d’un retour de la taxe d’habitation pour autant. «Sa suppression était une bonne décision», considérant que cette fin avait «créé un gain de pouvoir d’achat».

Pour rappel, la taxe d’habitation sur la résidence principale a été supprimée en 2023.

«Faciliter la vie des collectivités locales»

Le ministre entend par cette éventuelle «contribution modeste» «faciliter la vie des collectivités locales et leur rendre de la liberté». Dans cette optique, une concertation avec les associations de collectivités démarre ce lundi 28 avril.

Ce n’est pas la première fois que les collectivités sont concernées par des discussions budgétaires. Dans le projet de loi de finances pour 2025, le gouvernement a fixé à 2,2 milliards d’euros l’effort financier pour réduire le déficit public, contre les 5 milliards prévus initialement.

Les territoires et les communes devraient cependant être encore visés par des décisions gouvernementales. Invitée du Grand Rendez-Vous sur CNEWS et Europe 1 ce dimanche, Amélie de Montchalin, ministre chargée des Comptes publics a annoncé la «suppression ou la fusion d’un tiers des agences et opérateurs de l’Etat».

Pour autant, aucune décision n'a été prise. «Rien a été arbitré», a déclaré ce lundi Sophie Primas, porte-parole du gouvernement.