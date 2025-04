Météo : coup de chaleur, soleil, orages… A quoi s’attendre pour le pont du 1er mai ?

L'été pointerait-il le bout de son nez avant l'heure ? Tout semble l’indiquer, en témoignent les dernières prévisions de Météo-France qui annoncent un temps estival pour le pont du 1er mai, et ce, sur une grande partie du pays.

Les manteaux resteront au placard pour le 1er mai. La chaleur fait son arrivée cette semaine, en particulier pour les derniers jours, après qu'une goutte froide va stationner sur le proche Atlantique selon les prévisions de Météo-France. Et pour cause, le seuil de chaleur (25 °C) sera dépassé et il n'est pas impossible d'approcher les 30 °C localement.

Encore nombreuses ce lundi sur la moitié sud, les averses orageuses régresseront chaque jour vers l'est, d'après l'institut météorologique. De sorte à ce qu'elles soient principalement concentrées de la vallée du Rhône aux frontières de l'Est mardi, pour ne plus concerner que le Jura et les Alpes de façon localisée mercredi.

Les orages de retour dimanche

Le soleil, déjà très présent sur le nord ce lundi, gagnera du terrain mardi dans le Sud-Ouest, puis mercredi sur la quasi totalité du pays. À l'approche de la dépression et la goutte froide sur l'Atlantique, l'autan se renforcera dès mardi et soufflera également assez fort mercredi. «Avec la circulation d'une dépression au large à l'ouest du pays jeudi, le ciel risque de devenir plus nuageux de la façade Atlantique au Cotentin, avec éventuellement quelques ondées par moment, et une baisse sensible des températures à la clé», prévient Météo-France.

Mais le soleil brillera nettement sur la majorité du pays ce jeudi, avec des températures encore en légère hausse, atteignant fréquemment 26 à 28 °C, localement un peu plus, jusqu'au nord du pays, où on pourrait relever les températures les plus douces.

Néanmoins, l'incertitude augmente dans la prévision pour vendredi et samedi, en fonction de l'influence de la goutte froide (air froid en altitude) toujours présente sur l'Atlantique. L'air chaud devrait toutefois rester bien présent, avec des températures avoisinant les 27 à 29 °C - environ 10 °C au dessus des normales -, dans les régions centrales du Nord-Est.

Samedi, les 25 °C seront encore dépassés sur la plupart des régions. Avec des nuits douces et une certaine chaleur en journée, le pic de cet épisode pourrait être atteint entre vendredi et samedi. Et comme les bonnes choses ont une fin, les nuages annonceront le retour de quelques averses puis orages par le Sud-Ouest, avec un temps franchement orageux pour la journée de dimanche, faisant baisser les températures partout.