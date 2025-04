Rougeole : avec près de 500 cas recensés en 2024 en France, la maladie a été quatre fois plus présente qu'en 2023

Sur l’ensemble de l’année 2024, la France a comptabilisé près de 500 cas de rougeole, quatre fois plus qu’en 2023. Santé Publique France relève toutefois que le virus n’a provoqué aucun décès.

La flambée de rougeole se confirme. Selon les données de Santé Publique France, le pays a enregistré près de 500 cas en 2024, soit quatre fois plus qu’en 2023. Si l’incidence est multipliée par quatre, Santé Publique France relève que le nombre de cas reste «encore limité par rapport à la moyenne des années antérieures à la pandémie de Covid-19 (moyenne de 2.024 cas chaque année sur 2017-2019)».

Dans le détail, «entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, 483 cas de rougeole, dont 84 importés, ont été déclarés en France entière», rapporte l'AFP. Ces cas ont été signalés dans 62 départements métropolitains et aucun cas en Outre-mer.

Dans près d'un tiers des cas (144), la rougeole a abouti à l’hospitalisation du patient, surtout des enfants de moins de 5 ans et des adultes de plus de 30 ans. Elle a été associée à une complication, principalement de type pneumopathie, pour 66 personnes, souvent de plus de 30 ans. Aucun décès n'a toutefois été rapporté.

Le rapport relève que les cas ont surtout été recensés chez les adolescents, les jeunes adultes ainsi que «chez les voyageurs de retour de zones d'endémicité». Une «part non négligeable de foyers de cas» sont «survenus en crèche chez des nourrissons dont l'infection par le virus de la rougeole peut avoir des conséquences graves, y compris à long terme».

Sur 68 cas groupés identifiés, il y a eu six foyers épidémiques d'au moins 5 cas, touchant des établissements scolaires, des cercles familiaux, certaines populations (camps de Rom) mais surtout plusieurs crèches. L'épisode le plus important a concerné la région Auvergne-Rhône-Alpes, où 53 cas ont été signalés entre janvier et avril 2024.

Circulation de la rougeole dans le monde

Sur les 483 cas, 300 étaient éligibles à la vaccination et au statut vaccinal renseigné, près des deux tiers (64%) n'étaient pas vaccinés contre la rougeole, 15% l'étaient avec une dose, 18% avec deux et 3% avec un nombre de doses inconnu, détaille Santé Publique France. Et près d'un tiers des cas déclarés en 2024 (157) étaient soit importés, soit liés à une importation, «confirmant la reprise de la circulation de la rougeole dans le monde et le risque de réémergence en France».

Depuis plusieurs années, alors que la méfiance vaccinale augmente, les épidémies de rougeole sont en recrudescence. Selon l’ONU, sur les 12 derniers mois, 138 pays ont rapporté des cas de rougeole, dont 61 subissant des épidémies significatives, «le nombre le plus élevé depuis 2019».

Aux Etats-Unis, près de 600 cas ont été recensés depuis le début de l’année et deux enfants sont morts de la maladie.

Pour rappel, la rougeole est un virus particulièrement contagieux, dont les complications peuvent être dramatiques. L’infection apparait une période d’incubation de 10 à 14 jours. De la fièvre, une conjonctivite, de la toux et un nez qui coule sont les premiers symptômes. L’éruption cutanée apparait quatre à cinq jours après. Les petites taches rouges apparaissent d’abord au niveau du visage avant de se propager à l’ensemble du corps.

La vaccination est la méthode la plus sûre et la plus efficace de s’en prémunir. En France, le vaccin est obligatoire pour tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2018. La vaccination se fait en deux doses, l’une à 12 mois et l’autre entre 16 et 18 mois.