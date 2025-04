«Tous les musulmans ont peur monsieur Mélenchon» : les larmes du chef de La France insoumise lors d’un rassemblement contre l’islamophobie

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon n’a pas su cacher son émotion ce dimanche lors d’un rassemblement contre l’islamophobie à Paris, à la suite d’un échange avec une femme de confession musulmane qui venait de lui témoigner son inquiétude.

Une séquence chargée en émotion. Ce dimanche, un rassemblement contre l’islamophobie s’est tenu à Paris, place de la République. Une mobilisation en réaction au meurtre d’un fidèle dans une mosquée de Grand-Combe (Gard) vendredi dernier.

Présent lors de ce dit rassemblement, Jean-Luc Mélenchon n’a pas su contenir ses larmes lors d’un échange avec une femme de confession musulmane.

«Tous les musulmans ont peur monsieur Mélenchon. Il y a une ligne rouge qui a été franchie», a-t-elle exprimé auprès du leader de La France insoumise.

En réaction à ses mots, Jean-Luc Mélenchon n’a pas retenu ses larmes avant d’embrasser cette femme dépassée par l’émotion. «N’ayez pas peur», lui a alors répondu l’ancien candidat à la présidentielle d’un ton ému.

Présent au rassemblement contre l’islamophobie en hommage à Aboubacar, Jean-Luc Mélenchon très ému par le témoignage d’une femme musulmane affirmant ne plus se sentir en sécurité.



« On ne se sent plus du tout en sécurité, il y a une ligne rouge qui a été franchie ». pic.twitter.com/bGT8BF5fx9

— CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) April 27, 2025