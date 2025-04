«C’est à l’État de se serrer la ceinture et non aux Français» : Laurent Wauquiez s’oppose à «toute nouvelle hausse d’impôts»

Lors d’une conférence de presse ce mardi, Laurent Wauquiez a averti le gouvernement contre «toute hausse d’impôt supplémentaire» dans son budget pour l’année 2026, proposant des alternatives pour faire, selon lui, des économies.

Dénonçant une «situation des finances publiques extrêmement préoccupante», Laurent Wauquiez a averti le gouvernement ce mardi quant à toute hausse d’impôt supplémentaire.

«Il est hors de question que le budget 2026 comporte des augmentations d’impôts pour les Français», a déclaré le président du groupe de la Droite républicaine à l’Assemblée nationale lors d’une conférence de presse.

Pour rappel, la semaine dernière, le Premier ministre François Bayrou a prévenu qu’il faudrait trouver 40 milliards d’euros supplémentaires pour son budget de l’année 2026.

L’ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, candidat à la présidence des Républicains a jugé que «le seul chemin» pour faire des économies se trouvait «dans la baisse des dépenses publiques».

La défense des retraités

Alors que la fin de l’abattement fiscal pour les retraités a été évoquée, Laurent Wauquiez a mis en garde l’exécutif contre «toute opposition entre les actifs et les retraités», appelant à ne pas augmenter les impôts «à la France qui travaille, comme à la France qui a travaillé».

Au-delà de ces avertissements, le député de Haute-Loire a dressé une liste de mesures permettant de faire «40 milliards d’euros d’économies».

Un plan, en trois étapes, qui passe ainsi, par «la lutte contre la bureaucratie administrative, la différence entre l’assistanat et le travail» ainsi qu’un «meilleur contrôle de l’immigration», considéré comme «une source de dépense importante».

Finances publiques : "La seule solution pour sortir le pays de l'impasse, c'est la baisse de la dépense publique", affirme @laurentwauquiez, qui propose de trouver 40 milliards d'euros en agissant sur la "bureaucratie administrative", le travail et l'immigration.#DirectANpic.twitter.com/1SWE0s2nK0 — LCP (@LCP) April 29, 2025

S’il réfute toute motion de censure, Laurent Wauquiez a expliqué avec fermeté que toute hausse des impôts pourrait remettre en cause la participation de son groupe au sein du socle commun.«C’est à l’État de se serrer la ceinture et non aux Français», a-t-il ajouté, concluant sa prise de parole.