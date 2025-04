«Il s’est jeté dans le vide» : un touriste de 27 ans se suicide en sautant dans un gouffre de 100 m, son père sous le choc

En visite au gouffre de Cabrespine (Aude), un touriste de 27 ans s'est suicidé lundi 28 avril en faisant une chute de près de 100 mètres. Son père, qui l'accompagnait, a été pris en charge par les secours.

Lundi 28 avril au matin, un homme a sauté dans le gouffre de Cabrespine, d'une hauteur d'une centaine de mètres environ. Accompagné de son père, l'homme décédé avait 27 ans.

Les autorités, rapidement déployées sur place, ont fait état d'une «chute volontaire». La situation a été décrite par un policier à Actu Occitanie. Il a expliqué que le jeune homme avait des antécédents suicidaires et qu'il «a regardé derrière lui, puis au bout de quelques secondes, il s’est jeté dans le vide». Avant de se donner la mort, il avait enjambé la rambarde de la passerelle qui surplombe le trou géant.

Le père traumatisé, une cellule psychologique mise en place

Trente cinq sapeurs-pompiers ont été appelés et une équipe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux (Grimp) et sept membres de Spéléo secours France ont été déployés. Après plus d'une heure d'intervention, le corps a été retrouvé.

Le père de la victime a été pris en charge sous le choc. Même s'il n'a pas directement assisté à la scène, il a été confié à une cellule médico-psychologique à l'hôpital de Carcassonne.

Le gouffre géant de Cabrespine a été fermé à la suite de cet incident sur décision de Philippe Clergue, maire de la commune éponyme et directeur du site.