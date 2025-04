Il y a 80 ans, les femmes votaient pour la première fois en France

Le 29 avril 1945, douze millions de Françaises se rendaient pour la première fois aux urnes dans le cadre des élections municipales. Ce droit de vote, elles l’obtenaient un an plus tôt avec une ordonnance du Général de Gaulle.

«Une foule d’électrices». Le 29 avril 1945, pour la première fois en France, douze millions de citoyennes avaient rendez-vous avec les urnes pour voter dans le cadre des élections municipales.

Ce droit, elles l’avaient obtenu le 21 avril 1944 lorsque le général de Gaulle a signé l’ordonnance portant sur les pouvoirs publics après la Libérations dont l’article 17 indique que «les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes». Si le taux de participation n’est pas connu, comme l’a rappelé l’Ina, l’historienne Anne-Sarah Bouglé-Moalic, a estimé qu’environ neuf millions de femmes ont communiqué leur bulletin aux autorités.

«Leur vote est un peu plus conservateur que celui des hommes, c'est-à-dire qu'elles vont davantage voter pour le MRP, le parti de centre-droite catholique qui émerge à ce moment-là, et puis pour le général de Gaulle», a ensuite expliqué l’experte. «Elles votent un peu moins à gauche et certainement moins aux extrêmes», a-t-elle poursuivi.

Grâce à l’ordonnance du général de Gaulle, les femmes peuvent aussi prétendre à la fonction d’élue. Ainsi, 33 citoyennes deviennent députées en octobre 1945 à l’assemblée constituante chargée de rédiger la nouvelle Constitution. L’année suivante, l’entrée dans la IVe République marque aussi l’inscription de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le préambule de la Constitution.

Un siècle de lutte

Toujours selon Anne-Sarah Bouglé-Moalic les débuts du combat des femmes pour le droit de vote remontrait à 1848. En effet, la «révolution de février» qui met fin au règne de Louis-Philippe, met également un terme à la monarchie et laisse place à la IIe République. C’est à ce moment-là que les hommes pourront prétendre au suffrage universel.

De leur côté, les femmes ont décidé de se battre pour l’égalité politique. Dans les années 1880, grâce à l’émergence d’Hubertine Auclert, que les féministes considéraient le droit de vote comme une revendication essentielle. Si la Première Guerre mondiale a mis leur combat en pause, il a repris une fois celle-ci terminée.

La France en retard

Les voisins de l'Hexagone comme l’Allemagne, ou plus lointain comme l’Autriche ont adopté le droit de vote pour les femmes au lendemain du conflit. «Ce sont des pays nouveaux, issus de la fragmentation des empires à la suite de leur défaite pendant la Première Guerre mondiale», a raconté Anne-Sarah Bouglé-Moalic.

«Un bouleversement politique majeur dans ces pays a donné lieu à la rédaction d'un nouveau cadre législatif et les mentalités dans ces années-là étaient enfin prêtes à accorder une plus grande égalité aux femmes par rapport aux hommes», a-t-elle assuré.