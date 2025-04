Panne massive d'électricité : comment la France a aidé l'Espagne

Quelques heures après la panne d'électricité sans précédent qui a touché la péninsule ibérique, lundi 28 avril en début d'après-midi, le gestionnaire du réseau français RTE a été mobilisé pour porter assistance à son voisin espagnol. Voici comment.

Une mobilisation importante. La péninsule ibérique a été touchée, lundi 28 avril, par la panne d'électricité la plus massive de son histoire. Aux alentours de 12h30, les réseaux espagnol et portugais se sont littéralement éteints, paralysant le fonctionnement des hôpitaux, des entreprises et des transports.

➡️ Un incident électrique touche actuellement l’#Espagne et le #Portugal, dont l’origine reste à déterminer. Le réseau français est sécurisé, aucune contagion de cet incident n’est à craindre.



➡️ Le réseau ibérique a été déconnecté automatiquement du réseau européen de 12h38 à… — RTE (@rte_france) April 28, 2025

Les deux pays ont été «automatiquement déconnectés du réseau européen de 12h38 à 13h30, heure à laquelle la ligne de 400 kV (kilovolts) entre la Catalogne française et espagnole a été remise en service», expliquait lundi RTE, le gestionnaire du réseau électrique français.

L'équivalent de la production de deux réacteurs nucléaires

Rapidement, ses équipes ont été mobilisées pour porter assistance au gestionnaire du réseau espagnol, qui a indiqué que «700 MW (mégawatts) de consommation espagnole ont déjà été réalimentés via la France» aux alentours de 15h.

La France a ensuite été en capacité d'augmenter l'aide à l'Espagne à hauteur de 950 MW dans l'après-midi, puis à 2.000 MW à 20h, «via les lignes électriques qui alimentent la Catalogne et le pays basque espagnol depuis la France», a indiqué un communiqué de RTE, ce qui représente la production d'environ deux réacteurs nucléaires.

L'alimentation électrique a été progressivement rétablie pendant la nuit et, ce matin, 90% des foyers et des infrastructures de la péninsule ibérique étaient de nouveau alimentés. On ne sait toujours pas, à l'heure actuelle, ce qui a causé cette panne sans précédent.