Pont du 1er-Mai : voici les villes où il va faire le plus chaud

Alors que des températures estivales sont attendues cette semaine, la chaleur devrait s’installer à l’occasion du pont du 1er-Mai, jusqu’à dépasser la barrière des 30 °C localement.

L’été pointe le bout de son nez. Après une période plutôt maussade, le soleil et la chaleur sont de retour en France cette semaine à l’occasion du premier week-end de mai. Si des pics de chaleur sont attendus ce jeudi 1er mai dans certains départements, avec un mercure qui pourrait dépasser les 30 °C localement, selon Météo-France, ils devraient être suivis d’un important épisode orageux.

La moitié nord sous une chaleur estivale

Dans le détail, c’est dans le nord du pays qu’il fera le plus chaud ce jeudi 1er mai. Dans l’après-midi, 28 °C sont attendus à Paris et à Rouen tandis qu’il fera 27 °C à Auxerre, Amiens, Reims, et Lille. Le mercure pourrait dépasser les 30 °C au soleil dans ces régions au cours de la journée. Les températures seront par ailleurs comprises entre 20 et 26 °C sur le reste du territoire.

Météo-France

Même constat pour les journées du vendredi 2 mai et du samedi 3 mai, où les températures les plus élevées seront observées sur la moitié nord, avec notamment 26 °C à Paris, Strasbourg, Auxerre, Bourges et Reims vendredi. Il fera néanmoins presque tout aussi chaud sur le reste du territoire avec des pointes également attendues à 26 °C à Bordeaux ou à Lyon. Samedi, il fera entre 15 °C et 25 °C avec une maximale attendue à Paris.

À partir de vendredi soir, un épisode orageux devrait faire son apparition sur la côte atlantique pour gagner l'ensemble du territoire samedi. Les orages amèneront de la pluie qui devrait faire baisser les températures. La journée de dimanche sera ainsi légèrement plus fraîche, avec des températures comprises entre 13 °C et 23 °C dans l’après-midi avec des maximales dans la moitié sud, au niveau d’Ajaccio, Perpignan et Montpellier.