Isidore Partouche, le fondateur du groupe de casinos Partouche, est décédé à 94 ans

Le fondateur du groupe de casinos Partouche, Isidore Partouche, est mort à l'âge de 94 ans, a-t-on appris ce mercredi 30 avril.

Devenu en quelques décennies le patriarche d'un empire familial du casino, Isidore Partouche est décédé à l'âge de 94 ans. Le groupe à son nom a annoncé la nouvelle ce mercredi 30 avril, saluant «la mémoire d'un fondateur exceptionnel, dont l'héritage continuera d'éclairer les générations futures et l'ensemble de la profession».

Né sous l'Algérie française à Trezel le 21 avril 1931, dans une famille de commerçants juifs de l'Oranais, Isidore Partouche a d'abord été radioélectricien, mais son goût prononcé pour les affaires l'a conduit à devenir le premier concessionnaire Philips en Algérie.

Il a gagné la France, et plus précisément le Pas-de-Calais, quelques années après l'indépendance algérienne, en compagnie de son épouse et de leur fils. Installé au Touquet, il avait d'abord racheté une piste de karting, puis une boîte de nuit avant d'acquérir, en 1973 et pour un euro symbolique, le petit casino de Saint-Amand, près de Valenciennes.

Le succès des machines à sous

Avec l'aide de sa famille, il a redressé cet établissement au bord de la faillite et a poursuivi son ascension, malgré quelques démêlés avec les autorités, notamment le fisc, en achetant d'autres casinos au Touquet, à Calais, à Vichy, Forges-les-Eaux ou encore La Ciotat.

Isidore Partouche doit notamment sa réussite au fait qu'il a saisi, avant tout le monde, l'immense profit à tirer des machines à sous, autorisées en France à la fin des années 1980. Il en a rapidement équipé tous ses casinos, faisant exploser ses recettes.

Introduit en bourse en 1995, le groupe Partouche est devenu en 2002 le premier casinotier de France en nombre d'établissements, mais le deuxième en chiffre d'affaires. Celui qu'on appelait «Monsieur Isidore» est donc parvenu à rivaliser avec l'autre géant du casino français : le groupe Barrière, son concurrent de toujours.

En 2006, le fondateur a passé la main à son fils, Patrick Partouche, qui est l'actuel président du conseil de surveillance. Aujourd'hui, en 2025, les casinos Partouche sont au nombre de 44, en France et à l'étranger, et comptent plus de 4.800 machines à sous. Le groupe est par ailleurs propriétaires de 12 hôtels et 44 restaurants.