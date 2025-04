«La minute de silence pour Aboubakar Cissé à l’Assemblée nationale était légitime», a affirmé ce mercredi le chef des députés Droite républicaine Laurent Wauquiez.

Une minute de silence à l'Assemblée en hommage à Aboubakar Cissé : "Une minute légitime et indispensable, on voit bien l'explosion de l'ensauvagement dans notre société et des actes racistes"@laurentwauquiez dans #RTLMatin avec @ThomasSottopic.twitter.com/K2oblOVe4l

— RTL France (@RTLFrance) April 30, 2025