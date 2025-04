Meurtre d'un fidèle dans une mosquée : des instances musulmanes reçues par Emmanuel Macron dénoncent un climat «islamophobe»

Mardi 29 avril, des représentants d’institutions musulmanes ont été reçus par Emmanuel Macron. Ces derniers demandent des «actes concrets» pour les protéger, suite au meurtre d’Aboubakar Cissé, un Malien de 22 ans, tué vendredi dernier, dans une mosquée du Gard.

«Après l’assassinat d’Aboubakar Cissé, le président de la République a souhaité recevoir le recteur de la grande mosquée de Paris et la présidente de la Coordination des associations musulmanes de Paris pour échanger avec eux et les assurer du soutien de la Nation», confient des proches d’Emmanuel Macron à l’AFP. «Il leur a, à cette occasion indiqué que le racisme et la haine en raison de la religion n’auront jamais leur place en France. La République garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes», ajoutent-ils.

Des «mesures seront prises pour renforcer la protection des lieux de culte»

Lors de cet échange, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Chelms-eddine Hafiz, et la présidente de la Coordination des associations musulmanes de Paris et rectrice de la mosquée Javel, Najat Benali, rapportent dans un communiqué commun, avoir «exposé le sentiment croissant de colère et de peur qui habite de nombreux musulmans» en France.

Ils ont ainsi alerté le président sur «le climat islamophobe ambiant (...), souvent relayé sans réserve par certains médias et responsables politiques, et sur le sentiment d’insécurité qui touche même les lieux de culte». Mais ils ont aussi insisté sur la «non-qualification» du meurtre d'Aboubakar Cissé, «en attentat terroriste», qui nourrit «l’impression d’un traitement inégal et d'un deux poids, deux mesures préoccupantes».

Ils appellent ainsi les pouvoirs publics à des «actes concrets et des décisions courageuses», et demandent «le renforcement de la lutte contre la haine antimusulmane». Les deux institutions rapportent enfin que le chef de l’État leur a affirmé que «la liberté de culte est intangible», et que des «mesures seront prises pour renforcer la protection des lieux de culte».

Ce mercredi, des membres du Forum de l'islam de France (Forif), instance censée faciliter le dialogue des musulmans avec l'État, doivent être reçus à leur demande par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau.