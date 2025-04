Paris : pourquoi des élus ont-ils saisi la justice contre la malle géante Louis Vuitton sur les Champs-Élysées ?

Les élus écologistes parisiens ont annoncé, via un communiqué relayé ce mercredi 30 avril, avoir saisi la justice avec plusieurs associations pour demander à la mairie de Paris «la suppression immédiate» de l’habillage en malle Louis Vuitton de l’un des immeubles LVMH sur les Champs-Élysées.

Un visuel loin de faire l’unanimité. Des élus écologistes de la capitale, ainsi que les associations SOS Paris et Résistance à l'agression publicitaire (RAP), ont saisi la justice pour demander à la mairie de Paris de retirer l'autorisation accordée à LVMH d'habiller la façade d'un de ses immeubles d'une malle géante de sa marque Louis Vuitton.

Ces derniers ont saisi le tribunal administratif le 23 avril dernier pour demander la «suppression immédiate» d’une «publicité géante illégale» installée sur le bâtiment classé monument historique, selon un communiqué publié mercredi. Ce recours intervient après une demande adressée en décembre dernier à la maire Anne Hidalgo, laissée lettre morte.

Depuis l'automne 2023, le grand immeuble du 103-111 avenue des Champs-Elysées, qui doit accueillir un nouveau magasin Louis Vuitton, est enveloppé par une gigantesque malle d'acier et de bois, symbole de l'histoire du célèbre maroquinier.

L'installation avait été autorisée par la municipalité comme «enseigne temporaire» courant jusqu'en 2027, date prévue pour l'ouverture de ce futur magasin de LVMH, numéro un mondial du luxe.

A Historic New Chapter. #LouisVuitton is pleased to unveil its new location on the iconic Champs-Elysées in Paris. Boldly disguised as a Monogram trunk for its refurbishment, it offers a unique backdrop for the Maison’s upcoming Women’s Spring-Summer 2024 Show by @TWNGhesquiere. pic.twitter.com/SYrKYjUmJm

— Louis Vuitton (@LouisVuitton) September 5, 2023