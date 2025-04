Paris : voici les trois lignes de métro qui vont être renforcées chaque week-end

Constatant une hausse progressive de l’affluence dans certains métros parisiens ces derniers mois, Ile-de-France Mobilités a décidé de renforcer son offre de transport les week-ends en journée et en soirée sur trois lignes avant la fin de l’année.

Une bonne nouvelle pour les usagers franciliens à l’approche de l’été. A la demande de Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d’Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités (IdFM) a pris la décision de renforcer son offre de transport les week-ends en journée et en soirée sur trois lignes dans les prochains mois.

Cette conclusion s’appuie sur une étude récente menée par IdFM et la RATP soulignant une hausse de plus de 20 % de la fréquentation de certaines lignes les soirs de semaine et les week-ends en journée et en soirée par rapport à 2019. Valérie Pécresse a ainsi demandé à Ile-de-France Mobilités de renforcer son offre de transport les week-ends et soirs de semaine en commençant par les lignes 5, 9 et 12, les plus concernées, dès le premier semestre 2025.

La ligne 12

Depuis le 8 mars dernier, la ligne 12 a ainsi vu son offre être renforcée de 4 % les week-ends. Dans le détail, cela se traduit par plus de passages de métros sur la ligne entre 14h30 et 19h30 le samedi, puis de 7h à 19h30 le dimanche.

© Ile-de-France Mobilités

La ligne 5

Les passages de rames seront aussi plus fréquents sur la ligne 5 avec une offre augmentée de 5 % le dimanche dès début mai et de 8 % le samedi dès début juin.

© Ile-de-France Mobilités

Dans le détail, il y aura donc plus de métros qui passeront le samedi entre 13h30 et 0h30 dès juin prochain et le dimanche de 8h à 0h30 dès le mois prochain. Dès le mois d’octobre, l’offre va également être augmentée en semaine, entre 18h et la fin de service, sur la ligne 5.

La ligne 9

La ligne 9 va également être renforcée le dimanche de 9h à 23h30 dès début mai puis le samedi de 12h à 0h30 dès début juin.

© Ile-de-France Mobilités

Parallèlement, «des renforts d’offre sont à l’étude en raison de la forte fréquentation» sur les lignes 2, 3, 7 et 8 «pour une mise en application courant 2026», selon un communiqué d’Ile-de-France Mobilités.

A noter que «des renforts d’offre le week-end sont également envisagés dès la rentrée 2025 en raison de la forte fréquentation» sur la ligne 11.

Enfin, l’offre sur la ligne 14 est déjà adaptée selon l’affluence, plus forte les mardis et jeudis que les lundis, mercredis et vendredis.