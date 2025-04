Qualité de l'eau : quelles sont les plages françaises les plus saines pour se baigner cet été ?

Cet été, de nombreux Français vont investir le littoral pour profiter des plages de la Manche, de l'océan Atlantique et la Méditerranée. Au classement des plages les plus saines, certaines se distinguent et garantissent une expérience de baignade optimale.

Pour profiter de baignades en toute sérénité, le site LaBellePlage.fr compile les plages où la qualité de l'eau est la meilleure en France.

Sur la côte normande, trois plages se distinguent : Les Petites Dalles (Saint-Martin-aux-Buneaux), la plage d'Etretat et celle de la Brèche de Graye (Graye-sur-mer).

Au nord de la Bretagne, la plage de Port Mer (Cancale) obtient une note parfaite de 100/100, tout comme An Amied (Cléder), sur la côte de Granit Rose. De nombreuses plages dépassent également le score de 95/100 et sont ainsi recommandées par le site.

L'Atlantique concentre de nombreuses plages recommandées

Plus au sud, sur le littoral Atlantique, on note une concentration de plages à la qualité d'eau exemplaire, sur l'Île de Ré, où l'on peut citer la Plage des Pas des Gaudins (100) ou encore celle des Prises (100).

Une note maximale dont peuvent se targuer deux autres plages du Bassin d'Aquitaine : la plage du Chay et la plage du Pigeonnier (Royan). Plus au sud, des plages comme Cap-Ferret Océan ou encore celle de la Garonne atteignent le même indice.

A l'extrême sud du pays, la plage la mieux notée est La Digue (Tarnos). Non loin de la frontière espagnole, à Banyuls-sur-Mer, la propreté de l'eau est irréprochable.

Seulement deux options entre Monaco et Cannes

De l'autre côté du Sud de la France, sur la façade méditerranéenne, le nombre de plages bien notées se raréfie en Côte d'Azur. Entre Monaco et Cannes, seules celle de l'hippodrome (Cagnes-sur-mer) et celle de l'Ile Sainte-Marguerite Est (Cannes) dépassent les 95/100.

Aux alentours de Marseille, on retrouve davantage d'options, notamment la calanque d'En-Vau et l'Anse de l'Arène, à Cassis.

Pour le reste de la côte sud, de nombreuses plages atteignent le score de 95/100, notamment dans la région de Grau-du-Roi et à la Grande-Motte.

Cette étude menée par La Belle Plage exploite un indicateur nouvellement créé, «se focalisant sur les risques de se baigner dans une eau de qualité moyenne ou mauvaise». «Il est constitué à partir de la proportion des prélèvements aléatoires classés «Bons» selon cette grille, donc dépassant le seuil "Bon-Moyen défini par l’AFSSET", soit un dépassement du seuil de 100 NPP/100mL».