Sondage : 83% des Français sont favorables à ce que les détenus paient une partie des frais d’incarcération

Un sondage de l’institut CSA pour CNEWS révèle ce mercredi que 83% des Français sont favorables à ce que les détenus des prisons françaises paient une partie des frais de leur incarcération. Une mesure annoncée récemment par Gérald Darmanin.

Imposer une contribution. Ce lundi, le ministre de la Justice Gérald Darmanin a annoncé vouloir faire payer aux détenus des frais d’incarcération. Une mesure largement soutenue.

En effet, un sondage de l’institut CSA pour CNEWS, Europe 1 et le JDD, diffusé ce mercredi 30 avril révèle que 83% des Français sont favorables à ce que les détenus paient des frais pour leur incarcération. A contrario, 16% sont opposés, tandis que 1% ne se prononce pas.

Dans le détail, 84% des femmes et 80% des hommes sont pour que les personnes en prison paient des frais. Si on se penche sur l’âge des Français interrogés, les 50 ans et plus sont les plus en accord avec la question posée par l’institut CSA (85%), devant les 35-49 ans (83%) et les moins de 35 ans (78%).

Du côté des catégories socioprofessionnelles, les inactifs sont les plus favorables à ce que les détenus paient des frais d’incarcération (84%). Deux points que les CSP-, qui représentent les catégories les moins favorisées (82%) et 3 de plus que les CSP+ (81%).

L’ensemble de la classe politique favorable

Si on se penche sur la proximité politique des personnes sondées, les sympathisants des Républicains sont les plus favorables à ce que les détenus paient des frais d’incarcération (89%), devant ceux du Rassemblement national (86%).

Pour rappel, en 2015, Eric Ciotti, alors député LR, avait porté une proposition de loi allant dans ce sens.

Du côté de la majorité, 79% des Français proches de Renaissance, le parti présidé par Gabriel Attal, défendent l’instauration de ces frais. A gauche, les socialistes sont les plus en accord avec la mesure souhaitée par le ministre de la Justice (73%), devant les Insoumis (68%) et les Ecologistes (66%).

Dans une lettre adressée aux agents pénitentiaires, publiée lundi sur son compte X, Gérald Darmanin a annoncé qu'il allait «mettre en place la participation des détenus aux frais par jour d'incarcération en modifiant la loi. Cette somme récoltée ira directement à l'amélioration» des conditions de travail des agents.

Le garde des Sceaux a indiqué qu’il soutiendrait, dans ce sens, une proposition de loi déposée par le député LIOT des Vosges, Christophe Naegelen.

*Sondage réalisé les 29 et 30 avril par questionnaire auto-administré en ligne sur un échantillon national représentatif de 1.002 personnes âgées de plus de 18 ans, selon la méthode des quotas.