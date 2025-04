Transports en Île-de-France : métros 1, 6, 9, 13, RER A et B… Quels sont les travaux prévus cet été ligne par ligne ?

Comme à chaque période estivale, des travaux de maintenance et de modernisation sont à prévoir sur de nombreuses lignes de métro et de RER. En tout, 3,7 milliards d’euros ont été investis pour rénover une partie du réseau.

En 2025, Île-de-France Mobilités, la RATP et la SNCF ont investi 3,7 milliards d’euros afin de «régénérer, moderniser et développer le réseau francilien».

Pour réaliser de manière optimale cet objectif, de nombreux travaux sont à prévoir cet été, à la fois sur des lignes de RER, de métro et de tramways. Des perturbations sont à prévoir dès mai et jusqu'à la fin août.

Ligne 1

La ligne 1 sera fermée du 11 au 31 août 2025 entre La Défense et Charles de Gaulle-Etoile.

Ligne 3

D’importants travaux de rénovation sont prévus entre Bourse et Quatre Septembre et Réaumur Sébastopol et Sentier. Le trafic sera interrompu du 28 juin au 3 août 2025 entre Opéra et Gallieni. Des bus de substitution seront mis en place.

Ligne 4

En raison de plusieurs travaux, la ligne 4 sera fermée entre les Halles et Porte d’Orléans du 5 au 14 juillet, avec des bus de substitution entre Denfert-Rochereau et Porte d’Orléans.

Ligne 6

En raison du déploiement de trains de nouvelle génération et de la modernisation des installations, qui s’achèveront en 2026, la ligne 6 fermera ses portes le 18 mai entre les stations Daumesnil et Nation, le 25 mai entre Charles de Gaulle-Etoile et Trocadéro et le 15 juin sur l’ensemble de la ligne.

Ligne 7

A la suite du renouvellement d’un appareil de voie à Louis Blanc, la ligne 7 sera fermée du 18 au 24 juillet entre La Courneuve et Chaussin d’Antin – La Fayette.

Ligne 8

Sur la ligne 8, des travaux de mise au gabarit et de préparation des infrastructures vont être effectués. De ce fait, une fermeture est prévue entre les stations Condore et Reuilly-Diderot durant 14 jours, du 18 août au 31 août.

Ligne 9

La ligne 9 sera entièrement fermée le dimanche 4 mai et du samedi 31 mai au dimanche 1er juin.

Ligne 10

La ligne 10 sera fermée entre Duroc et Boulogne – Pont de Saint-Cloud du 5 au 11 mai inclus.

Ligne 12

Afin de réaliser des travaux d’infrastructures et de création d’une aire de nettoyage des trains à Porte de Versailles, le trafic sera interrompu entre Montparnasse et Mairie d’Issy, du lundi 28 juillet au jeudi 7 août.

Ligne 13

De nombreux travaux sont à prévoir sur la ligne 13. La station Gabriel Péri sera fermée du 14 juillet au 31 août, en raison de la création d’un escalier supplémentaire sur le quai.

La branche direction «Asnières» sera, elle, entièrement fermée du 9 au 11 mai. Enfin, la station Gaîté sera fermée du 18 au 20 juillet, inclus tant que celle de Pernety sera inaccessible du 21 juillet au 31 août.

Ligne 14

A partir du 5 mai, les interruptions prévues les lundis et mardis soir seront supprimées.

Des fermetures sont prévues les mercredis 14 et 21 mai, les 11, 18 et 25 juin, ainsi que les 2, 9, 16 et 23 juillet à partir de 22h.

Mais aussi, le vendredi 30 et samedi 31 mai et les dimanches 15 et 29 juin.

Enfin, des fermetures sont à prévoir du 4 au 8 août.

RER A

En raison du renouvellement d’appareils de voies, le trafic sera interrompu entre Le Vésinet – Le Pecq (terminus provisoire) et Saint-Germain-en-Laye du 9 au 22 août 2025.

Mais aussi, entre Rueil-Malmaison et Saint-Germain-en-Laye, à partir de 22h jusqu’à la fin du service les vendredis 8 et 22 août 2025.

RER B

Pour de travaux sur les voies TGV la ligne du RER B entre La Croix de Berny et Massy-Palaiseau sera fermée du 15 juillet au 27 août. La circulation interrompue après Denfert-Rochereau vers le nord à partir de 22h45 jusqu’à la fin du service en août le 1er, du 4 au 8 inclus, le 11 et le 12, le 14, et du 18 au 22 inclus.

T2

En raison de travaux d’amélioration des conditions d’exploitation de la ligne, le terminus du T2 de Porte de Versailles est en cours réaménagement. Ainsi, jusqu’au mois de février 2026, le terminus provisoire devient Suzanne Lenglen.